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Закон о двойном гражданстве для украинской диаспоры не коснется россиян
Закон о двойном гражданстве для украинской диаспоры не коснется россиян - РИА Новости, 01.12.2021
Закон о двойном гражданстве для украинской диаспоры не коснется россиян
Законопроект о двойном гражданстве для украинской диаспоры не будет касаться гражданства с РФ, сообщил в среду глава фракции пропрезидентской партии "Слуга... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:01
2021-12-01T13:01
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
партия "слуга народа"
давид арахамия
россия
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КИЕВ, 1 дек - РИА Новости. Законопроект о двойном гражданстве для украинской диаспоры не будет касаться гражданства с РФ, сообщил в среду глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия.Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе послания Верховной раде Украины о внутреннем и внешнем положении дел в стране заявил, что вносит на рассмотрение парламента законопроект о двойном гражданстве для представителей украинской диаспоры."Это наше программное обещание и президент подает от себя этот законопроект и мы будем его голосовать. Точно этот документ не будет касаться российского гражданства", - сказал Арахамия в общении с журналистами.По конституции Украины, в стране действует единое гражданство. Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил кабмину разработать законопроект, который урегулирует вопрос двойного гражданства. Зеленский ввел решение СНБО в действие. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, заявил, что Киев планирует разрешить второе гражданство, в том числе со странами ЕС, но не РФ.
https://ria.ru/20211019/deputat-1755171817.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, партия "слуга народа", давид арахамия, россия
13:01 01.12.2021
 
Закон о двойном гражданстве для украинской диаспоры не коснется россиян

Закон о двойном гражданстве для украинской диаспоры не коснется имеющих российский паспорт

© РИА Новости / Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанкПаспорта граждан Украины
Паспорта граждан Украины - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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КИЕВ, 1 дек - РИА Новости. Законопроект о двойном гражданстве для украинской диаспоры не будет касаться гражданства с РФ, сообщил в среду глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия.
Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе послания Верховной раде Украины о внутреннем и внешнем положении дел в стране заявил, что вносит на рассмотрение парламента законопроект о двойном гражданстве для представителей украинской диаспоры.
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 12:01
Украинский депутат пожалел об отсутствии российского гражданства
"Это наше программное обещание и президент подает от себя этот законопроект и мы будем его голосовать. Точно этот документ не будет касаться российского гражданства", - сказал Арахамия в общении с журналистами.
По конституции Украины, в стране действует единое гражданство. Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил кабмину разработать законопроект, который урегулирует вопрос двойного гражданства. Зеленский ввел решение СНБО в действие. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, заявил, что Киев планирует разрешить второе гражданство, в том числе со странами ЕС, но не РФ.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 12:48
Премьер Украины поддержал идею двойного гражданства со всеми, кроме России
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныПартия "Слуга народа"Давид АрахамияРоссия
 
 
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