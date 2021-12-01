https://ria.ru/20211201/grazhdanstvo-1761624151.html

Закон о двойном гражданстве для украинской диаспоры не коснется россиян

Закон о двойном гражданстве для украинской диаспоры не коснется россиян - РИА Новости, 01.12.2021

Закон о двойном гражданстве для украинской диаспоры не коснется россиян

Законопроект о двойном гражданстве для украинской диаспоры не будет касаться гражданства с РФ, сообщил в среду глава фракции пропрезидентской партии "Слуга... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T13:01

2021-12-01T13:01

2021-12-01T13:01

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

партия "слуга народа"

давид арахамия

россия

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КИЕВ, 1 дек - РИА Новости. Законопроект о двойном гражданстве для украинской диаспоры не будет касаться гражданства с РФ, сообщил в среду глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия.Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе послания Верховной раде Украины о внутреннем и внешнем положении дел в стране заявил, что вносит на рассмотрение парламента законопроект о двойном гражданстве для представителей украинской диаспоры."Это наше программное обещание и президент подает от себя этот законопроект и мы будем его голосовать. Точно этот документ не будет касаться российского гражданства", - сказал Арахамия в общении с журналистами.По конституции Украины, в стране действует единое гражданство. Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил кабмину разработать законопроект, который урегулирует вопрос двойного гражданства. Зеленский ввел решение СНБО в действие. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, заявил, что Киев планирует разрешить второе гражданство, в том числе со странами ЕС, но не РФ.

https://ria.ru/20211019/deputat-1755171817.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, партия "слуга народа", давид арахамия, россия