https://ria.ru/20211201/grazhdanstvo-1761601670.html
Зеленский внес в Раду законопроект о двойном гражданстве для диаспоры
Зеленский внес в Раду законопроект о двойном гражданстве для диаспоры - РИА Новости, 01.12.2021
Зеленский внес в Раду законопроект о двойном гражданстве для диаспоры
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе послания Верховной раде Украины о внутреннем и внешнем положении дел в стране заявил, что вносит на рассмотрение... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:40
2021-12-01T11:40
2021-12-01T11:46
украина
в мире
сша
канада
владимир зеленский
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755089641_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_8e96b72b5e8c14314c33ac81aa797d37.jpg
КИЕВ, 1 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе послания Верховной раде Украины о внутреннем и внешнем положении дел в стране заявил, что вносит на рассмотрение парламента законопроект о двойном гражданстве для представителей украинской диаспоры."Я знаю, насколько важным для украинцев, которые живут в США, в Канаде, в ЕС является вопрос множественного гражданства. Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента. Нас 65 миллионов", - сказал Зеленский в среду в парламенте.
https://ria.ru/20210910/varfolomey-1749399699.html
украина
сша
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755089641_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_1c5fdae95faa9c8c56d59a71c610e2bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, сша, канада, владимир зеленский, верховная рада украины
11:40 01.12.2021 (обновлено: 11:46 01.12.2021)
Зеленский внес в Раду законопроект о двойном гражданстве для диаспоры
Президент Зеленский внес в Раду законопроект о двойном гражданстве для членов диаспоры