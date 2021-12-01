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Зеленский внес в Раду законопроект о двойном гражданстве для диаспоры
Зеленский внес в Раду законопроект о двойном гражданстве для диаспоры - РИА Новости, 01.12.2021
Зеленский внес в Раду законопроект о двойном гражданстве для диаспоры
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе послания Верховной раде Украины о внутреннем и внешнем положении дел в стране заявил, что вносит на рассмотрение... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:40
2021-12-01T11:46
украина
в мире
сша
канада
владимир зеленский
верховная рада украины
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КИЕВ, 1 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе послания Верховной раде Украины о внутреннем и внешнем положении дел в стране заявил, что вносит на рассмотрение парламента законопроект о двойном гражданстве для представителей украинской диаспоры."Я знаю, насколько важным для украинцев, которые живут в США, в Канаде, в ЕС является вопрос множественного гражданства. Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента. Нас 65 миллионов", - сказал Зеленский в среду в парламенте.
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украина, в мире, сша, канада, владимир зеленский, верховная рада украины
11:40 01.12.2021 (обновлено: 11:46 01.12.2021)
 
Зеленский внес в Раду законопроект о двойном гражданстве для диаспоры

Президент Зеленский внес в Раду законопроект о двойном гражданстве для членов диаспоры

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Читать ria.ru в
КИЕВ, 1 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе послания Верховной раде Украины о внутреннем и внешнем положении дел в стране заявил, что вносит на рассмотрение парламента законопроект о двойном гражданстве для представителей украинской диаспоры.
"Я знаю, насколько важным для украинцев, которые живут в США, в Канаде, в ЕС является вопрос множественного гражданства. Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента. Нас 65 миллионов", - сказал Зеленский в среду в парламенте.
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10 сентября, 08:00Религия
На Украине придумали, как победить русский мир. Но не учли главного
 
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