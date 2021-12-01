https://ria.ru/20211201/grazhdanstvo-1761601670.html

Зеленский внес в Раду законопроект о двойном гражданстве для диаспоры

Зеленский внес в Раду законопроект о двойном гражданстве для диаспоры - РИА Новости, 01.12.2021

Зеленский внес в Раду законопроект о двойном гражданстве для диаспоры

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе послания Верховной раде Украины о внутреннем и внешнем положении дел в стране заявил, что вносит на рассмотрение... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T11:40

2021-12-01T11:40

2021-12-01T11:46

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сша

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владимир зеленский

верховная рада украины

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КИЕВ, 1 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе послания Верховной раде Украины о внутреннем и внешнем положении дел в стране заявил, что вносит на рассмотрение парламента законопроект о двойном гражданстве для представителей украинской диаспоры."Я знаю, насколько важным для украинцев, которые живут в США, в Канаде, в ЕС является вопрос множественного гражданства. Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента. Нас 65 миллионов", - сказал Зеленский в среду в парламенте.

https://ria.ru/20210910/varfolomey-1749399699.html

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украина, в мире, сша, канада, владимир зеленский, верховная рада украины