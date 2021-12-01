Минск призвал решать проблему беженцев через сотрудничество
Минск призвал решать проблему беженцев через сотрудничество, а не политизацию темы
МИНСК, 1 дек – РИА Новости. Проблему миграционного кризиса на границе Белоруссии со странами ЕС нужно решать через сотрудничество заинтересованных сторон, а не политизировать тему, заявил постоянный представитель республики при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич.
"Амбразевич (во время выступления – ред.) сфокусировал особое внимание в выступлении на ситуации с мигрантами на границе Беларуси с соседними странами из Европейского Союза. В частности, он отметил необходимость разрешения миграционного кризиса через сотрудничество всех заинтересованных сторон, а не политизацию проблемы, и выразил готовность Беларуси к такому сотрудничеству", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что постоянный представитель Белоруссии приветствовал активное подключение Международной организации по миграции к разрешению кризиса.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил ранее, что в республике, кроме двухтысячного лагеря беженцев в торгово-логистическом центре у границы с Польшей, сейчас может находиться еще около 2-3 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и стран Африки. Вместе с тем часть мигрантов, находившихся на территории Белоруссии, после безуспешных попыток попасть в ЕС начала возвращаться домой как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.