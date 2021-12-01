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В Польше продлили запрет посещения территорий на границе с Белоруссией
В Польше продлили запрет посещения территорий на границе с Белоруссией - РИА Новости, 01.12.2021
В Польше продлили запрет посещения территорий на границе с Белоруссией
Запрет посещения территорий, прилегающих к границе Белоруссии, продлен в Польше на три месяца, до марта 2022 года, сообщил министр внутренних дел и... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T00:53
2021-12-01T00:53
в мире
белоруссия
польша
мариуш каминьский
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 1 дек – РИА Новости. Запрет посещения территорий, прилегающих к границе Белоруссии, продлен в Польше на три месяца, до марта 2022 года, сообщил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский.До 2 декабря на приграничных с Белоруссией территориях Польши действует режим чрезвычайного положения. В соответствии с режимом ЧП, нахождение на приграничной территории разрешается только местным жителям и обладателям специальных разрешений. При этом в соответствии с конституцией страны режим ЧП не может быть продлен далее. Во вторник президент Польши подписал закон о внесении изменений в ряд нормативных актов. Среди прочего глава МВД теперь наделен полномочиями устанавливать на определенный срок запрет на нахождение в районах у линии границы."С завтрашнего дня вступят в силу три постановления, касающиеся охраны восточной границы Польши. Наиболее важным из них является запрет на пребывание в районе, где до сих пор действовало чрезвычайное положение. Это правило мы вводим на три месяца", - написал Каминьский в Twitter.
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в мире, белоруссия, польша, мариуш каминьский, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
00:53 01.12.2021
 
В Польше продлили запрет посещения территорий на границе с Белоруссией

Глава МВД Польши Каминьский продлил запрет посещения территорий на границе с Белоруссией

© Фото : @Zelazna_Dywizja/TwitterСотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе с Белоруссией
Сотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© Фото : @Zelazna_Dywizja/Twitter
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ВАРШАВА, 1 дек – РИА Новости. Запрет посещения территорий, прилегающих к границе Белоруссии, продлен в Польше на три месяца, до марта 2022 года, сообщил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский.
До 2 декабря на приграничных с Белоруссией территориях Польши действует режим чрезвычайного положения. В соответствии с режимом ЧП, нахождение на приграничной территории разрешается только местным жителям и обладателям специальных разрешений. При этом в соответствии с конституцией страны режим ЧП не может быть продлен далее. Во вторник президент Польши подписал закон о внесении изменений в ряд нормативных актов. Среди прочего глава МВД теперь наделен полномочиями устанавливать на определенный срок запрет на нахождение в районах у линии границы.
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"С завтрашнего дня вступят в силу три постановления, касающиеся охраны восточной границы Польши. Наиболее важным из них является запрет на пребывание в районе, где до сих пор действовало чрезвычайное положение. Это правило мы вводим на три месяца", - написал Каминьский в Twitter.
 
В миреБелоруссияПольшаМариуш КаминьскийСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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