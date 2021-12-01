https://ria.ru/20211201/granitsa-1761561255.html
В Польше продлили запрет посещения территорий на границе с Белоруссией
В Польше продлили запрет посещения территорий на границе с Белоруссией - РИА Новости, 01.12.2021
В Польше продлили запрет посещения территорий на границе с Белоруссией
Запрет посещения территорий, прилегающих к границе Белоруссии, продлен в Польше на три месяца, до марта 2022 года, сообщил министр внутренних дел и... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T00:53
2021-12-01T00:53
2021-12-01T00:53
в мире
белоруссия
польша
мариуш каминьский
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760733167_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_59ac43674dbc0d28fdda21e95c50ec5e.jpg
ВАРШАВА, 1 дек – РИА Новости. Запрет посещения территорий, прилегающих к границе Белоруссии, продлен в Польше на три месяца, до марта 2022 года, сообщил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский.До 2 декабря на приграничных с Белоруссией территориях Польши действует режим чрезвычайного положения. В соответствии с режимом ЧП, нахождение на приграничной территории разрешается только местным жителям и обладателям специальных разрешений. При этом в соответствии с конституцией страны режим ЧП не может быть продлен далее. Во вторник президент Польши подписал закон о внесении изменений в ряд нормативных актов. Среди прочего глава МВД теперь наделен полномочиями устанавливать на определенный срок запрет на нахождение в районах у линии границы."С завтрашнего дня вступят в силу три постановления, касающиеся охраны восточной границы Польши. Наиболее важным из них является запрет на пребывание в районе, где до сих пор действовало чрезвычайное положение. Это правило мы вводим на три месяца", - написал Каминьский в Twitter.
https://radiosputnik.ria.ru/20211130/polsha-1761427912.html
белоруссия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760733167_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_2b166576dd287c149495c2daf985d6ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, польша, мариуш каминьский, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
В Польше продлили запрет посещения территорий на границе с Белоруссией
Глава МВД Польши Каминьский продлил запрет посещения территорий на границе с Белоруссией