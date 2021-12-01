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В Польше продлили запрет посещения территорий на границе с Белоруссией

В Польше продлили запрет посещения территорий на границе с Белоруссией - РИА Новости, 01.12.2021

В Польше продлили запрет посещения территорий на границе с Белоруссией

Запрет посещения территорий, прилегающих к границе Белоруссии, продлен в Польше на три месяца, до марта 2022 года, сообщил министр внутренних дел и... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T00:53

2021-12-01T00:53

2021-12-01T00:53

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белоруссия

польша

мариуш каминьский

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 1 дек – РИА Новости. Запрет посещения территорий, прилегающих к границе Белоруссии, продлен в Польше на три месяца, до марта 2022 года, сообщил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский.До 2 декабря на приграничных с Белоруссией территориях Польши действует режим чрезвычайного положения. В соответствии с режимом ЧП, нахождение на приграничной территории разрешается только местным жителям и обладателям специальных разрешений. При этом в соответствии с конституцией страны режим ЧП не может быть продлен далее. Во вторник президент Польши подписал закон о внесении изменений в ряд нормативных актов. Среди прочего глава МВД теперь наделен полномочиями устанавливать на определенный срок запрет на нахождение в районах у линии границы."С завтрашнего дня вступят в силу три постановления, касающиеся охраны восточной границы Польши. Наиболее важным из них является запрет на пребывание в районе, где до сих пор действовало чрезвычайное положение. Это правило мы вводим на три месяца", - написал Каминьский в Twitter.

https://radiosputnik.ria.ru/20211130/polsha-1761427912.html

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в мире, белоруссия, польша, мариуш каминьский, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии