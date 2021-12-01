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Краснодарский край
https://ria.ru/20211201/gazifikatsiya-1761712874.html
Кубань направит более миллиарда рублей на газификацию до 2024 года
Кубань направит более миллиарда рублей на газификацию до 2024 года - РИА Новости, 01.12.2021
Кубань направит более миллиарда рублей на газификацию до 2024 года
Краснодарский край направит более 1,1 миллиарда рублей на газификацию 87 населенных пунктов, сообщает администрация региона. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T19:23
2021-12-01T19:23
краснодарский край
экономика
общество
природный газ
краснодарский край
туапсе
туапсинский район
газпром
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КРАСНОДАР, 1 дек – РИА Новости. Краснодарский край направит более 1,1 миллиарда рублей на газификацию 87 населенных пунктов, сообщает администрация региона.Уточняется, что в ходе "Прямой линии" губернатора края Вениамина Кондратьева была затронута тема газификации Туапсинского района."Уровень газификации в крае один из самых высоких в стране – 84,5%. В Туапсинском районе из-за сложного рельефа самый низкий показатель, но ситуация меняется. Для меня важно, чтобы город был полностью газифицирован. У нас реализуется совместная программа с "Газпромом", по ней край выделил 1 миллиард рублей", – сказал Кондратьев, уточнив, что речь идет о периоде до 2024 года.Вице-губернатор Александр Трембицкий, курирующий сферу ТЭК и ЖКХ добавил, что к концу 2021 года газификация муниципалитета составит 29%. До конца 2023 года планируют газифицировать 30 улиц и переулков в Туапсе.Губернатор также напомнил, что в регионе сейчас реализуется президентская программа социальной догазификации. В нее попали 123 тысячи домовладений на Кубани. Бесплатное подведение газа к границам домовладений уже стартовало во многих районах Краснодарского края.
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экономика, общество, природный газ, краснодарский край, туапсе, туапсинский район, газпром, вениамин кондратьев, россия, александр трембицкий
19:23 01.12.2021
 
Кубань направит более миллиарда рублей на газификацию до 2024 года

Кубань направит 1,1 миллиарда рублей на газификацию 87 населенных пунктов до 2024 года

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГазораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки
Газораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОДАР, 1 дек – РИА Новости. Краснодарский край направит более 1,1 миллиарда рублей на газификацию 87 населенных пунктов, сообщает администрация региона.
Уточняется, что в ходе "Прямой линии" губернатора края Вениамина Кондратьева была затронута тема газификации Туапсинского района.
Пуско-наладочные работы в котельной - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
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На Кубани модернизировали 15 котельных в рамках концессионных соглашений
"Уровень газификации в крае один из самых высоких в стране – 84,5%. В Туапсинском районе из-за сложного рельефа самый низкий показатель, но ситуация меняется. Для меня важно, чтобы город был полностью газифицирован. У нас реализуется совместная программа с "Газпромом", по ней край выделил 1 миллиард рублей", – сказал Кондратьев, уточнив, что речь идет о периоде до 2024 года.
Вице-губернатор Александр Трембицкий, курирующий сферу ТЭК и ЖКХ добавил, что к концу 2021 года газификация муниципалитета составит 29%. До конца 2023 года планируют газифицировать 30 улиц и переулков в Туапсе.
Губернатор также напомнил, что в регионе сейчас реализуется президентская программа социальной догазификации. В нее попали 123 тысячи домовладений на Кубани. Бесплатное подведение газа к границам домовладений уже стартовало во многих районах Краснодарского края.
Приложение Налоги ФЛ - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 21:56Краснодарский край
Налоговые поступления от самозанятых на Кубани выросли в 70 раз
 
Краснодарский крайЭкономикаОбществоПриродный газКраснодарский крайТуапсеТуапсинский районГазпромВениамин КондратьевРоссияАлександр Трембицкий
 
 
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