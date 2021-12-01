https://ria.ru/20211201/gazifikatsiya-1761712874.html
Кубань направит более миллиарда рублей на газификацию до 2024 года
Кубань направит более миллиарда рублей на газификацию до 2024 года - РИА Новости, 01.12.2021
Кубань направит более миллиарда рублей на газификацию до 2024 года
Краснодарский край направит более 1,1 миллиарда рублей на газификацию 87 населенных пунктов, сообщает администрация региона. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T19:23
2021-12-01T19:23
2021-12-01T19:23
краснодарский край
экономика
общество
природный газ
краснодарский край
туапсе
туапсинский район
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735462042_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_e715ca0e4e79308452c11a804e408e06.jpg
КРАСНОДАР, 1 дек – РИА Новости. Краснодарский край направит более 1,1 миллиарда рублей на газификацию 87 населенных пунктов, сообщает администрация региона.Уточняется, что в ходе "Прямой линии" губернатора края Вениамина Кондратьева была затронута тема газификации Туапсинского района."Уровень газификации в крае один из самых высоких в стране – 84,5%. В Туапсинском районе из-за сложного рельефа самый низкий показатель, но ситуация меняется. Для меня важно, чтобы город был полностью газифицирован. У нас реализуется совместная программа с "Газпромом", по ней край выделил 1 миллиард рублей", – сказал Кондратьев, уточнив, что речь идет о периоде до 2024 года.Вице-губернатор Александр Трембицкий, курирующий сферу ТЭК и ЖКХ добавил, что к концу 2021 года газификация муниципалитета составит 29%. До конца 2023 года планируют газифицировать 30 улиц и переулков в Туапсе.Губернатор также напомнил, что в регионе сейчас реализуется президентская программа социальной догазификации. В нее попали 123 тысячи домовладений на Кубани. Бесплатное подведение газа к границам домовладений уже стартовало во многих районах Краснодарского края.
https://ria.ru/20211130/kotelnye-1761549417.html
https://ria.ru/20211130/samozanyatye-1761550345.html
краснодарский край
туапсе
туапсинский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735462042_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_5498f91ea9f201e40f03dc8975132f71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, общество, природный газ, краснодарский край, туапсе, туапсинский район, газпром, вениамин кондратьев, россия, александр трембицкий
Кубань направит более миллиарда рублей на газификацию до 2024 года
Кубань направит 1,1 миллиарда рублей на газификацию 87 населенных пунктов до 2024 года