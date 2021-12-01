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Эксперт сравнил кандидата в президенты Франции Земмура с Трампом
Эксперт сравнил кандидата в президенты Франции Земмура с Трампом - РИА Новости, 01.12.2021
Эксперт сравнил кандидата в президенты Франции Земмура с Трампом
Бельгийский политолог Бенджамин Бьяр рассказал РИА Новости о шансах кандидата в президенты Франции Эрика Земмура на победу на выборах, назвал его "одиночкой" и... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T14:55
2021-12-01T14:55
в мире
франция
марин ле пен
дональд трамп
эрик земмур
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БРЮССЕЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Бельгийский политолог Бенджамин Бьяр рассказал РИА Новости о шансах кандидата в президенты Франции Эрика Земмура на победу на выборах, назвал его "одиночкой" и сравнил с бывшим президентом США Дональдом Трампом.Кандидатура Эрика Земмура была окончательно объявлена во вторник и, по словам эксперта, не стала ни для кого сюрпризом. Он хорошо известен во Франции своей долгой карьерой журналиста в популярной газете Figaro."Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур - одиночка, этого внесистемного кандидата не поддерживает ни одна партия. Изначально он вышел из медиапространства, чем немного напоминает Дональда Трампа, хотя на этом сходство заканчивается. Земмур - интеллектуал, в отличие от Трампа", - рассказал Бьяр.По мнению эксперта, Земмур мог бы сыграть решающую роль в кампании и даже оказаться во втором туре голосования вместе с действующим президентом Эммануэлем Макроном, если в первом туре ему удастся опередить Марин Ле Пен и затем заручиться поддержкой ее электората и значительной части буржуазии."Земмур - это совсем не норма для политиков во Франции… Его кандидатура впервые разделилась между правыми и крайне правыми. Он охотится на территории Марин Ле Пен и партии "Национальное объединение", поднимая такие вопросы, как мультикультурализм, сокращение миграции, проблемы безопасности и место ислама во Франции", - добавил Бьяр.Тем не менее, как отмечает эксперт, экономическая программа кандидата пока практически не известна."В любом случае, Земмуру удалось затронуть некоторые из вопросов, стоящих в центре кампании, например, "великую замену" французов мигрантами, которые не могут быть ассимилированы. Он также отвергает превращение Франции в "дикое" общество с точки зрения безопасности, в частности, на "потерянных территориях республики", - сообщил эксперт.Недавно Земмур занял второе место в предвыборных опросах, уступив Макрону и опередив Ле Пен, но это длилось недолго, поскольку в последующих опросах его кандидатура опустилась на третье и даже четвертое место."Марин Ле Пен может его опасаться. Они соперники. Марин Ле Пен вернула себе второе место, но ситуация еще может измениться", - отметил Бьяр.Первый тур президентских выборов во Франции состоится 10 апреля, второй – 24 апреля 2022 года.
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в мире, франция, марин ле пен, дональд трамп, эрик земмур
14:55 01.12.2021
 
Эксперт сравнил кандидата в президенты Франции Земмура с Трампом

Политолог Бьяр назвал кандидата в президенты Франции Земмура одиночкой

© AP Photo / Bob EdmeПлакаты с изображением Эрика Земмура в Биарицце
Плакаты с изображением Эрика Земмура в Биарицце - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© AP Photo / Bob Edme
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БРЮССЕЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Бельгийский политолог Бенджамин Бьяр рассказал РИА Новости о шансах кандидата в президенты Франции Эрика Земмура на победу на выборах, назвал его "одиночкой" и сравнил с бывшим президентом США Дональдом Трампом.
Кандидатура Эрика Земмура была окончательно объявлена во вторник и, по словам эксперта, не стала ни для кого сюрпризом. Он хорошо известен во Франции своей долгой карьерой журналиста в популярной газете Figaro.
"Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур - одиночка, этого внесистемного кандидата не поддерживает ни одна партия. Изначально он вышел из медиапространства, чем немного напоминает Дональда Трампа, хотя на этом сходство заканчивается. Земмур - интеллектуал, в отличие от Трампа", - рассказал Бьяр.
По мнению эксперта, Земмур мог бы сыграть решающую роль в кампании и даже оказаться во втором туре голосования вместе с действующим президентом Эммануэлем Макроном, если в первом туре ему удастся опередить Марин Ле Пен и затем заручиться поддержкой ее электората и значительной части буржуазии.
Писатель и журналист Эрик Земмур на телевизионных дебатах - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 14:14
Публицист Земмур объявил о выдвижении в президенты Франции
"Земмур - это совсем не норма для политиков во Франции… Его кандидатура впервые разделилась между правыми и крайне правыми. Он охотится на территории Марин Ле Пен и партии "Национальное объединение", поднимая такие вопросы, как мультикультурализм, сокращение миграции, проблемы безопасности и место ислама во Франции", - добавил Бьяр.
Тем не менее, как отмечает эксперт, экономическая программа кандидата пока практически не известна.
"В любом случае, Земмуру удалось затронуть некоторые из вопросов, стоящих в центре кампании, например, "великую замену" французов мигрантами, которые не могут быть ассимилированы. Он также отвергает превращение Франции в "дикое" общество с точки зрения безопасности, в частности, на "потерянных территориях республики", - сообщил эксперт.
Недавно Земмур занял второе место в предвыборных опросах, уступив Макрону и опередив Ле Пен, но это длилось недолго, поскольку в последующих опросах его кандидатура опустилась на третье и даже четвертое место.
"Марин Ле Пен может его опасаться. Они соперники. Марин Ле Пен вернула себе второе место, но ситуация еще может измениться", - отметил Бьяр.
Первый тур президентских выборов во Франции состоится 10 апреля, второй – 24 апреля 2022 года.
 
В миреФранцияМарин Ле ПенДональд ТрампЭрик Земмур
 
 
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