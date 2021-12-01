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ФМБА планирует создать препарат от спинальной мышечной атрофии
ФМБА планирует создать препарат от спинальной мышечной атрофии - РИА Новости, 01.12.2021
ФМБА планирует создать препарат от спинальной мышечной атрофии
Федеральный центр мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства планирует провести исследование для создания собственного препарата от... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:53
2021-12-01T13:53
общество
вероника скворцова
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Федеральный центр мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства планирует провести исследование для создания собственного препарата от спинальной мышечной атрофии, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова."Технологии, которые используются в этом центре и будут использоваться, они позволяют создать такой препарат, но это длинный путь, потому что требуется и валидация, и очень сложные клинические исследования, поэтому то, что есть такая возможность, да. И я знаю, что Всеволод Вадимович (Белоусов, директор центра) планирует здесь подобные исследования организовать",- сказала Скворцова журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России зарегистрировано два препарата для лечения болезни – "Нусинерсен" ("Спинраза") и "Рисдиплам". Одна инъекция "Спинразы" стоит 125 тысяч долларов. В других странах используется также препарат "Золгенсма.
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общество, вероника скворцова, здоровье - общество, россия
13:53 01.12.2021
 
ФМБА планирует создать препарат от спинальной мышечной атрофии

ФМБА планирует провести исследования для создания препарата от спинальной мышечной атрофии

© Фото : сайт СПбНИИВС ФМБА РоссииЛаборатория Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток
Лаборатория Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© Фото : сайт СПбНИИВС ФМБА России
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Федеральный центр мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства планирует провести исследование для создания собственного препарата от спинальной мышечной атрофии, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"Технологии, которые используются в этом центре и будут использоваться, они позволяют создать такой препарат, но это длинный путь, потому что требуется и валидация, и очень сложные клинические исследования, поэтому то, что есть такая возможность, да. И я знаю, что Всеволод Вадимович (Белоусов, директор центра) планирует здесь подобные исследования организовать",- сказала Скворцова журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России зарегистрировано два препарата для лечения болезни – "Нусинерсен" ("Спинраза") и "Рисдиплам". Одна инъекция "Спинразы" стоит 125 тысяч долларов. В других странах используется также препарат "Золгенсма.
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