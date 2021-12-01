https://ria.ru/20211201/energoperekhod-1761628925.html

Всемирный банк оценил готовность России к глобальному энергопереходу

Всемирный банк оценил готовность России к глобальному энергопереходу - РИА Новости, 01.12.2021

Всемирный банк оценил готовность России к глобальному энергопереходу

Россия справится с последствиями глобального низкоуглеродного перехода и меньше подвержена рискам, чем многие другие страны – экспортеры углеводородов,... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T13:22

2021-12-01T13:22

2021-12-01T13:22

экономика

всемирный банк

климат

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия справится с последствиями глобального низкоуглеродного перехода и меньше подвержена рискам, чем многие другие страны – экспортеры углеводородов, говорится в докладе Всемирного банка об экономике РФ."По сравнению с другими ведущими странами - экспортерами ископаемого топлива Россия вполне готова к тому, чтобы справиться с последствиями глобального низкоуглеродного перехода. Согласно индексу готовности стран к низкоуглеродному переходу, разработанному Всемирным банком, Россия в меньшей мере подвержена рискам перехода и имеет большую устойчивость к таким рискам, чем многие другие страны - экспортеры ископаемого топлива", - говорится в докладе.Эксперты финансового института в то же время отмечают, что по сравнению с последней группой стран Россия имеет более диверсифицированную экономику. "В России более развитая инфраструктура, производственный сектор и финансовая система, а также более квалифицированный человеческий капитал; все это важно для обеспечения "зеленой" трансформации экономики России", - говорится в документе."Тем не менее, выбросы парниковых газов в России (с учетом сектора "Изменения в землепользовании и лесное хозяйство") на единицу выпускаемой продукции являются высокими по мировым стандартам… Кроме того, в отличие от стран ОЭСР и других стран БРИК, Россия в период с 2007 года не добилась значительного прогресса в снижении прямой зависимости уровня выбросов парниковых газов от экономического роста", - заключает ВБ.

https://ria.ru/20210829/klimat-1747669906.html

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экономика, всемирный банк, климат, россия