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Всемирный банк оценил готовность России к глобальному энергопереходу
Всемирный банк оценил готовность России к глобальному энергопереходу - РИА Новости, 01.12.2021
Всемирный банк оценил готовность России к глобальному энергопереходу
Россия справится с последствиями глобального низкоуглеродного перехода и меньше подвержена рискам, чем многие другие страны – экспортеры углеводородов,... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:22
2021-12-01T13:22
экономика
всемирный банк
климат
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия справится с последствиями глобального низкоуглеродного перехода и меньше подвержена рискам, чем многие другие страны – экспортеры углеводородов, говорится в докладе Всемирного банка об экономике РФ."По сравнению с другими ведущими странами - экспортерами ископаемого топлива Россия вполне готова к тому, чтобы справиться с последствиями глобального низкоуглеродного перехода. Согласно индексу готовности стран к низкоуглеродному переходу, разработанному Всемирным банком, Россия в меньшей мере подвержена рискам перехода и имеет большую устойчивость к таким рискам, чем многие другие страны - экспортеры ископаемого топлива", - говорится в докладе.Эксперты финансового института в то же время отмечают, что по сравнению с последней группой стран Россия имеет более диверсифицированную экономику. "В России более развитая инфраструктура, производственный сектор и финансовая система, а также более квалифицированный человеческий капитал; все это важно для обеспечения "зеленой" трансформации экономики России", - говорится в документе."Тем не менее, выбросы парниковых газов в России (с учетом сектора "Изменения в землепользовании и лесное хозяйство") на единицу выпускаемой продукции являются высокими по мировым стандартам… Кроме того, в отличие от стран ОЭСР и других стран БРИК, Россия в период с 2007 года не добилась значительного прогресса в снижении прямой зависимости уровня выбросов парниковых газов от экономического роста", - заключает ВБ.
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экономика, всемирный банк, климат, россия
13:22 01.12.2021
 
Всемирный банк оценил готовность России к глобальному энергопереходу

Всемирный банк: экономика России вполне готова к последствиям глобального энергоперехода

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМолодые люди во время прогулки на одной из улиц Москвы
Молодые люди во время прогулки на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия справится с последствиями глобального низкоуглеродного перехода и меньше подвержена рискам, чем многие другие страны – экспортеры углеводородов, говорится в докладе Всемирного банка об экономике РФ.
"По сравнению с другими ведущими странами - экспортерами ископаемого топлива Россия вполне готова к тому, чтобы справиться с последствиями глобального низкоуглеродного перехода. Согласно индексу готовности стран к низкоуглеродному переходу, разработанному Всемирным банком, Россия в меньшей мере подвержена рискам перехода и имеет большую устойчивость к таким рискам, чем многие другие страны - экспортеры ископаемого топлива", - говорится в докладе.
"По шкале устойчивости (то есть способности страны адаптироваться к внешним шокам) положение у России хуже, чем, к примеру, у большинства стран - членов Совета сотрудничества государств Персидского залива, но лучше, чем у ряда менее развитых и затронутых конфликтами стран - производителей нефти и газа", - пишет ВБ.
Эксперты финансового института в то же время отмечают, что по сравнению с последней группой стран Россия имеет более диверсифицированную экономику. "В России более развитая инфраструктура, производственный сектор и финансовая система, а также более квалифицированный человеческий капитал; все это важно для обеспечения "зеленой" трансформации экономики России", - говорится в документе.
"Тем не менее, выбросы парниковых газов в России (с учетом сектора "Изменения в землепользовании и лесное хозяйство") на единицу выпускаемой продукции являются высокими по мировым стандартам… Кроме того, в отличие от стран ОЭСР и других стран БРИК, Россия в период с 2007 года не добилась значительного прогресса в снижении прямой зависимости уровня выбросов парниковых газов от экономического роста", - заключает ВБ.
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