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Энергетики Москвы увеличили энергомощность музея современной истории России
Энергетики Москвы увеличили энергомощность музея современной истории России - РИА Новости, 01.12.2021
Энергетики Москвы увеличили энергомощность музея современной истории России
Столичные энергетики обеспечили дополнительной мощностью Государственный центральный музей современной истории России, расположенный в центре столицы, сообщил... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T17:16
2021-12-01T17:16
2021-12-01T17:16
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петр бирюков
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Столичные энергетики обеспечили дополнительной мощностью Государственный центральный музей современной истории России, расположенный в центре столицы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."К ранее выделенным 400 кВт мощности дополнительно добавили еще 370 кВт, для этого был проведен целый комплекс работ, в том числе по замене трансформаторов. Проложили пять новых кабельных линий общей протяженностью почти 1 км", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что работы проводились с применением современной спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения. Он применяется в условиях плотной городской застройки в историческом центре, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что музейный комплекс обеспечили электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Столичные энергетики обеспечили дополнительной мощностью Государственный центральный музей современной истории России, расположенный в центре столицы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
.
"К ранее выделенным 400 кВт мощности дополнительно добавили еще 370 кВт, для этого был проведен целый комплекс работ, в том числе по замене трансформаторов. Проложили пять новых кабельных линий общей протяженностью почти 1 км", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что работы проводились с применением современной спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения. Он применяется в условиях плотной городской застройки в историческом центре, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что музейный комплекс обеспечили электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.