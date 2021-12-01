https://ria.ru/20211201/efimov-1761662409.html

Владимир Ефимов: Москва реализует проекты и программы по всем ЦУР

Владимир Ефимов: Москва реализует проекты и программы по всем ЦУР - РИА Новости, 01.12.2021

Владимир Ефимов: Москва реализует проекты и программы по всем ЦУР

Москва сегодня реализует проекты и программы, обеспечивающие достижение практически всех целей устойчивого развития (ЦУР), заявил заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T15:47

2021-12-01T15:47

2021-12-01T17:37

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владимир ефимов (государственный служащий)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Москва сегодня реализует проекты и программы, обеспечивающие достижение практически всех целей устойчивого развития (ЦУР), заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Выступая на презентации отчета по пилотному проекту ОЭСР "Территориальный подход в достижении целей устойчивого развития", вице-мэр указал, что Москва стала единственным городом Восточной Европы, вошедшим в данный проект."Участие в проекте позволяет городу не только оценить свое текущее положение в повестке ЦУР, но и получить аналитические и экспертные рекомендации, как сделать качество жизни в городе еще более высоким. Понимая значимость этой работы, город реализует ряд проектов и программ, обеспечивающих достижение практически всех целей устойчивого развития", - подчеркнул Ефимов.Так, в рамках приоритетных проектов по снижению выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов от автотранспорта городом были выпущены "зелёные" облигации, которые включены международными ассоциациями рынков капитала в реестр финансовых инструментов устойчивого развития."Средства, которые город привлек в рамках размещения этих облигаций, направлены на замену автобусного парка на электробусы, а также на строительство большой кольцевой линии метрополитена", - указал вице-мэр.Он добавил, что мировые тренды последних лет все больше расставляют акценты на экологических проблемах, качестве городской инфраструктуры, создании новых рабочих мест. Поэтому многие города мира уже перестраивают векторы городского управления, переориентируя их на устойчивое развитие. По словам Ефимова, власти столицы в своей работе ориентируются прежде всего на интересы горожан и всеобъемлющий поход к планированию, строительству и управлению столицей. Поэтому в Москве активно развиваются каналы прямой связи для жителей, бизнеса и власти.

https://ria.ru/20211130/prokhorov-1761496710.html

https://ria.ru/20211123/punkty-1760376238.html

москва

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москва, владимир ефимов (государственный служащий)