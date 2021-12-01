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Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане - РИА Новости, 01.12.2021

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

Один пострадавший в ДТП автобуса и грузовика в Татарстане в тяжелом состоянии, его оперируют, 16 человек - в состоянии легкой степени тяжести, сообщил главный... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T11:20

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происшествия

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 1 дек – РИА Новости. Один пострадавший в ДТП автобуса и грузовика в Татарстане в тяжелом состоянии, его оперируют, 16 человек - в состоянии легкой степени тяжести, сообщил главный врач больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов Марат Мухаммадеев.По информации МВД по Татарстану, в 6.30 понедельника на 9-м километре автодороги "Елабуга-Гари-Абалач" водитель вахтового автобуса совершил наезд на припаркованную у обочины фуру. В результате ДТП на месте происшествия погиб пассажир автобуса. Как уточнили в минздраве Татарстана, пострадали 20 человек, их доставили в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов.По его информации, 16 человек находятся в состоянии легкой степени тяжести, проходят всю необходимую диагностику. Три пациента – в состоянии средней степени тяжести, все стабильные.

республика татарстан (татарстан)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места ДТП с автобусом под Елабугой Число пострадавших в столкновении автобуса и грузовика в Татарстане возросло до 20, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. 2021-12-01T11:20 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика татарстан (татарстан), видео