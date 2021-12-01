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Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане - РИА Новости, 01.12.2021
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане
Один пострадавший в ДТП автобуса и грузовика в Татарстане в тяжелом состоянии, его оперируют, 16 человек - в состоянии легкой степени тяжести, сообщил главный... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:20
2021-12-01T11:20
2021-12-01T14:13
происшествия
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 1 дек – РИА Новости. Один пострадавший в ДТП автобуса и грузовика в Татарстане в тяжелом состоянии, его оперируют, 16 человек - в состоянии легкой степени тяжести, сообщил главный врач больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов Марат Мухаммадеев.По информации МВД по Татарстану, в 6.30 понедельника на 9-м километре автодороги "Елабуга-Гари-Абалач" водитель вахтового автобуса совершил наезд на припаркованную у обочины фуру. В результате ДТП на месте происшествия погиб пассажир автобуса. Как уточнили в минздраве Татарстана, пострадали 20 человек, их доставили в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов.По его информации, 16 человек находятся в состоянии легкой степени тяжести, проходят всю необходимую диагностику. Три пациента – в состоянии средней степени тяжести, все стабильные.
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Кадры с места ДТП с автобусом под Елабугой
Число пострадавших в столкновении автобуса и грузовика в Татарстане возросло до 20, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
2021-12-01T11:20
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PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, республика татарстан (татарстан), видео
11:20 01.12.2021 (обновлено: 14:13 01.12.2021)
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане
Один пострадавший в ДТП с вахтовым автобусом в Татарстане находится в тяжелом состоянии