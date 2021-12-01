https://ria.ru/20211201/dtp-1761577804.html

В Свердловской области один человек погиб в ДТП с автобусом

В Свердловской области один человек погиб в ДТП с автобусом - РИА Новости, 01.12.2021

В Свердловской области один человек погиб в ДТП с автобусом

Легковой автомобиль столкнулся с автобусом на трассе "Екатеринбург – Курган", один человек погиб, сообщает свердловское управление ГИБДД. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T09:12

2021-12-01T09:12

2021-12-01T09:12

происшествия

каменск-уральский

екатеринбург

шадринск

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с автобусом на трассе "Екатеринбург – Курган", один человек погиб, сообщает свердловское управление ГИБДД.По данным ведомства, ночью 1 декабря на 36 километре федеральной автодороги "Екатеринбург – Шадринск – Курган" водитель автомобиля Mitsubishi по неустановленным причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, который двигался во встречном направлении со стороны города Каменск-Уральский."В результате ДТП водитель автомобиля Mitsubishi погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи, водитель и 25 пассажиров автобуса в результате ДТП не пострадали", - говорится в сообщении.Сотрудникам ГИБДД водитель автобуса пояснил, что легковушка резко выехала, столкновения избежать не удалось. По информации ГИБДД, опознать водителя Mitsubishi из-за полученных травм и найти документы, удостоверяющие личность, пока не удалось, предварительно установлено, что автомобилем управлял водитель 1998 года рождения, проживающий в Екатеринбурге. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20211129/dtp-1761285974.html

каменск-уральский

екатеринбург

шадринск

свердловская область

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происшествия, каменск-уральский, екатеринбург, шадринск, свердловская область