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В Свердловской области один человек погиб в ДТП с автобусом
В Свердловской области один человек погиб в ДТП с автобусом - РИА Новости, 01.12.2021
В Свердловской области один человек погиб в ДТП с автобусом
Легковой автомобиль столкнулся с автобусом на трассе "Екатеринбург – Курган", один человек погиб, сообщает свердловское управление ГИБДД. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T09:12
2021-12-01T09:12
происшествия
каменск-уральский
екатеринбург
шадринск
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с автобусом на трассе "Екатеринбург – Курган", один человек погиб, сообщает свердловское управление ГИБДД.По данным ведомства, ночью 1 декабря на 36 километре федеральной автодороги "Екатеринбург – Шадринск – Курган" водитель автомобиля Mitsubishi по неустановленным причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, который двигался во встречном направлении со стороны города Каменск-Уральский."В результате ДТП водитель автомобиля Mitsubishi погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи, водитель и 25 пассажиров автобуса в результате ДТП не пострадали", - говорится в сообщении.Сотрудникам ГИБДД водитель автобуса пояснил, что легковушка резко выехала, столкновения избежать не удалось. По информации ГИБДД, опознать водителя Mitsubishi из-за полученных травм и найти документы, удостоверяющие личность, пока не удалось, предварительно установлено, что автомобилем управлял водитель 1998 года рождения, проживающий в Екатеринбурге. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20211129/dtp-1761285974.html
каменск-уральский
екатеринбург
шадринск
свердловская область
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происшествия, каменск-уральский, екатеринбург, шадринск, свердловская область
09:12 01.12.2021
 
В Свердловской области один человек погиб в ДТП с автобусом

Один человек погиб в ДТП с автобусом на трассе "Екатеринбург – Курган"

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с автобусом на трассе "Екатеринбург – Курган", один человек погиб, сообщает свердловское управление ГИБДД.
По данным ведомства, ночью 1 декабря на 36 километре федеральной автодороги "Екатеринбург – Шадринск – Курган" водитель автомобиля Mitsubishi по неустановленным причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, который двигался во встречном направлении со стороны города Каменск-Уральский.
"В результате ДТП водитель автомобиля Mitsubishi погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи, водитель и 25 пассажиров автобуса в результате ДТП не пострадали", - говорится в сообщении.
Сотрудникам ГИБДД водитель автобуса пояснил, что легковушка резко выехала, столкновения избежать не удалось. По информации ГИБДД, опознать водителя Mitsubishi из-за полученных травм и найти документы, удостоверяющие личность, пока не удалось, предварительно установлено, что автомобилем управлял водитель 1998 года рождения, проживающий в Екатеринбурге. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП, добавили в ведомстве.
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ПроисшествияКаменск-УральскийЕкатеринбургШадринскСвердловская область
 
 
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