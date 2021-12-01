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ЮНЕСКО планирует включить в свой список необычные лодки
ЮНЕСКО планирует включить в свой список необычные лодки - РИА Новости, 01.12.2021
ЮНЕСКО планирует включить в свой список необычные лодки
Клинкерная традиция постройки деревянных кораблей и лодок может пополнить список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает "Европульс". РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T01:00
2021-12-01T01:00
2021-12-01T01:00
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Клинкерная традиция постройки деревянных кораблей и лодок может пополнить список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает "Европульс".Эта техника отличается укладкой досок бортовой обшивки внахлест (одна заходит на другую). Такой способ строительства известен в Скандинавии с III-IV веков нашей эры и используется по сей день. Клинкерную технику широко применяли при создании парусных судов в том числе на Руси. Сегодня к ней прибегают для строительства частных деревянных яхт и небольших лодок.Окончательное решение ЮНЕСКО примет в середине декабре этого года. Список нематериального культурного наследия организации пополняется ежегодно в конце декабря. В 2020 году в него вошли, например, финская сауна, традиционная мальтийская лепешка фтира и испанский праздник "Винных коней".
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достопримечательности, юнеско, новости - туризм, туризм
ЮНЕСКО планирует включить в свой список необычные лодки
Скандинавскую традицию строительства лодок планируют включить в список ЮНЕСКО