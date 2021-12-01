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Нижегородская область
https://ria.ru/20211201/dorogi-1761666030.html
В Нижегородской области отремонтировали более 20 участков дорог к школам
В Нижегородской области отремонтировали более 20 участков дорог к школам - РИА Новости, 01.12.2021
В Нижегородской области отремонтировали более 20 участков дорог к школам
Двадцать четыре участка дорог, по которым регулярно курсируют школьные автобусы, а также находятся три детских сада, привели в нормативное состояние в 2021 году РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T16:01
2021-12-01T16:01
нижегородская область
общество
бор
нижегородская область
глеб никитин
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Двадцать четыре участка дорог, по которым регулярно курсируют школьные автобусы, а также находятся три детских сада, привели в нормативное состояние в 2021 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.Суммарная протяженность участков составляет более 97 километров. Все они после проведения контрольных испытаний были приняты госкомиссией."По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина при принятии решения о включении той или иной дороги в перечень подлежащих ремонту один из важных критериев - наличие маршрутов общественного транспорта, в том числе школьного автобуса, и детских садов", - говорится в сообщении.Глава региона отметил, что благодаря национальному проекту в Нижегородской области уже несколько лет приводят в нормативное состояние дороги, планомерно переходя от более крупных – межрегиональных и межрайонных – к более мелким. "На дорогах, по которым ходят школьные автобусы, особое внимание уделяем не только качеству покрытия, но и замене дорожных знаков, разметке, пешеходным переходам. Наша общая с правительством России задача – обеспечить безопасность передвижения по дорогам, особенно для детей", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Ремонтная кампания проводилась в Большеболдинском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Варнавинском, Городецком, Воскресенском, Гагинском, Дальнеконстантиновском, Княгининском, Ковернинском, Краснооктябрьском, Тоншаевском, Уренском и Шарангском районах, а также в городе Бор.Всего на ремонт этих дорог было направлено 1,1 миллиарда рублей. Самый короткий из участков - 477 метров - на подъезде к деревне Малая Уста, а самый протяженный - почти 24 километра - в направлении поселка Северный.
https://ria.ru/20211130/nalogi-1761504783.html
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бор
нижегородская область
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общество, бор, нижегородская область, глеб никитин, россия
16:01 01.12.2021
 
В Нижегородской области отремонтировали более 20 участков дорог к школам

В Нижегородской области отремонтировали 24 участка дорог к школам

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПроведение работ
Проведение работ - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Двадцать четыре участка дорог, по которым регулярно курсируют школьные автобусы, а также находятся три детских сада, привели в нормативное состояние в 2021 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Суммарная протяженность участков составляет более 97 километров. Все они после проведения контрольных испытаний были приняты госкомиссией.
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"По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина при принятии решения о включении той или иной дороги в перечень подлежащих ремонту один из важных критериев - наличие маршрутов общественного транспорта, в том числе школьного автобуса, и детских садов", - говорится в сообщении.
Глава региона отметил, что благодаря национальному проекту в Нижегородской области уже несколько лет приводят в нормативное состояние дороги, планомерно переходя от более крупных – межрегиональных и межрайонных – к более мелким. "На дорогах, по которым ходят школьные автобусы, особое внимание уделяем не только качеству покрытия, но и замене дорожных знаков, разметке, пешеходным переходам. Наша общая с правительством России задача – обеспечить безопасность передвижения по дорогам, особенно для детей", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Ремонтная кампания проводилась в Большеболдинском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Варнавинском, Городецком, Воскресенском, Гагинском, Дальнеконстантиновском, Княгининском, Ковернинском, Краснооктябрьском, Тоншаевском, Уренском и Шарангском районах, а также в городе Бор.
Всего на ремонт этих дорог было направлено 1,1 миллиарда рублей. Самый короткий из участков - 477 метров - на подъезде к деревне Малая Уста, а самый протяженный - почти 24 километра - в направлении поселка Северный.
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