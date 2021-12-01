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https://ria.ru/20211201/donbass-1761697987.html
Переговоры по Донбассу зашли в тупик, заявила Нуланд
Переговоры по Донбассу зашли в тупик, заявила Нуланд - РИА Новости, 01.12.2021
Переговоры по Донбассу зашли в тупик, заявила Нуланд
Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что переговоры по Донбассу зашли в тупик, США могут сыграть вспомогательную роль в... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T18:02
2021-12-01T18:36
в мире
сша
донбасс
украина
виктория нуланд
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 1 дек - РИА Новости. Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что переговоры по Донбассу зашли в тупик, США могут сыграть вспомогательную роль в урегулировании конфликта."Если посмотреть на минские договоренности, то, как говорится, дьявол в деталях, и там много чего не выполняется… Вы правы в том, что переговоры зашли в тупик... Мы верим в то, что США могу сыграть вспомогательную роль, как мы делали это в 2014-2016 годах, когда мы заменили "нормандский" формат, работая параллельно с Киевом… Я думаю, что мы готовы это делать. Мы не видим альтернатив, кроме как начинать что-то делать, а не просто говорить о минских соглашениях", - заявила Нуланд по видеосвязи на "Киевском форуме безопасности" в среду.Вместе с тем она сказала, что США поддерживают минские соглашения как единственный путь урегулирования конфликта. Нуланд отметила, что основное требование минских договоренностей - вывод иностранных войск и проведение выборов."США давно поддерживают минские договоренности как единый набор вещей по этому конфликту, в них были достигнуты договоренности между Украиной и РФ… По большому счету основное требование заключается в том, чтобы вывести иностранные войска за пределы Украины и провести свободные и независимые выборы в Донбассе", - добавила она.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2014 году, однако так и не применялся. Законом прописывается, что отдельные районы Донбасса, неподконтрольные Киеву, будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20211201/donbass-1761588885.html
https://ria.ru/20211201/sanktsii-1761694163.html
сша
донбасс
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, сша, донбасс, украина, виктория нуланд, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия
18:02 01.12.2021 (обновлено: 18:36 01.12.2021)
 
Переговоры по Донбассу зашли в тупик, заявила Нуланд

Замгоссекретаря США Нуланд: переговоры по Донбассу зашли в тупик

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗаместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время визита в Москву
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время визита в Москву - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КИЕВ, 1 дек - РИА Новости. Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что переговоры по Донбассу зашли в тупик, США могут сыграть вспомогательную роль в урегулировании конфликта.
"Если посмотреть на минские договоренности, то, как говорится, дьявол в деталях, и там много чего не выполняется… Вы правы в том, что переговоры зашли в тупик... Мы верим в то, что США могу сыграть вспомогательную роль, как мы делали это в 2014-2016 годах, когда мы заменили "нормандский" формат, работая параллельно с Киевом… Я думаю, что мы готовы это делать. Мы не видим альтернатив, кроме как начинать что-то делать, а не просто говорить о минских соглашениях", - заявила Нуланд по видеосвязи на "Киевском форуме безопасности" в среду.
Вместе с тем она сказала, что США поддерживают минские соглашения как единственный путь урегулирования конфликта. Нуланд отметила, что основное требование минских договоренностей - вывод иностранных войск и проведение выборов.
Тренировка танковых резервов вооруженных сил Украины в Луганской области - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
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"США давно поддерживают минские договоренности как единый набор вещей по этому конфликту, в них были достигнуты договоренности между Украиной и РФ… По большому счету основное требование заключается в том, чтобы вывести иностранные войска за пределы Украины и провести свободные и независимые выборы в Донбассе", - добавила она.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.
Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2014 году, однако так и не применялся. Законом прописывается, что отдельные районы Донбасса, неподконтрольные Киеву, будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
Вчера, 17:49
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В миреСШАДонбассУкраинаВиктория НуландДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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