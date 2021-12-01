https://ria.ru/20211201/donbass-1761682096.html

В ДНР заявили о прибытии в Донбасс боевиков "Правого сектора"*

В ДНР заявили о прибытии в Донбасс боевиков "Правого сектора"* - РИА Новости, 01.12.2021

В ДНР заявили о прибытии в Донбасс боевиков "Правого сектора"*

Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил о прибытии в Донбасс представителей организации... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T17:05

2021-12-01T17:05

2021-12-01T17:05

в мире

правый сектор

донецкая народная республика

донбасс

эдуард басурин

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ДОНЕЦК, 1 дек - РИА Новости. Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил о прибытии в Донбасс представителей организации "Правый сектор"*."В 503-й отдельный батальон морской пехоты (украинских силовиков – ред.) прибыло около 30 боевиков националистического бандформирования "Правый сектор"*. В настоящий момент украинские радикалы находятся в населенном пункте Верхнеторецкое (под контролем Киева – ред.)", - сказал журналистам Басурин.В связи с этим он не исключил увеличения числа провокаций со стороны украинских силовиков на донецком направлении."Правый сектор"* - украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля - в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор"* был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.* Запрещенная на территории России экстремистская организация

https://ria.ru/20211128/zelenskiy-1761099633.html

донецкая народная республика

донбасс

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в мире, правый сектор, донецкая народная республика, донбасс, эдуард басурин