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Украина готовит в Донбассе "блицкриг", предположил эксперт
Украина готовит в Донбассе "блицкриг", предположил эксперт - РИА Новости, 01.12.2021
Украина готовит в Донбассе "блицкриг", предположил эксперт
Украина, вероятно, рассматривает возможность провести в Донбассе молниеносную операцию с выходом к российским границам и окружением непризнанных республик,... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T14:53
2021-12-01T14:53
в мире
украина
дмитрий песков
сергей лавров
игорь коротченко
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Украина, вероятно, рассматривает возможность провести в Донбассе молниеносную операцию с выходом к российским границам и окружением непризнанных республик, заявил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Как сообщила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава Вооруженных сил Украины.По словам Коротченко, "Украина, судя по всему, создает ударную группировку для вторжения на Донбасс с задачей в ходе блицкрига взять под контроль всю территорию ДНР и ЛНР и выйти к российской границе"."Мы должны понимать: если этот план будет реализован украинским военным командованием по указанию президента Зеленского, это поставит под угрозу жизнь более полумиллиона граждан РФ, проживающих в ДНР и ЛНР… Россия будет поставлена перед необходимостью реагирования", - добавил военный эксперт.Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил о переброске военной техники стран НАТО к российским границам. Он добавил, что в Донбассе также возросло число западных инструкторов. По мнению главы российской дипломатии, такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти "сорваться на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в этой связи называл действия Украины "очень опасным авантюризмом", который "сопровождается поощрительными неплановыми учениями НАТО".
https://ria.ru/20211201/kiev-1761601067.html
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в мире, украина, дмитрий песков, сергей лавров, игорь коротченко, донецкая народная республика, луганская народная республика
14:53 01.12.2021
 
Украина готовит в Донбассе "блицкриг", предположил эксперт

Эксперт Коротченко: Украина, возможно, планирует в Донбассе "блицкриг"

© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Широкино Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Широкино Донецкой области - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Украина, вероятно, рассматривает возможность провести в Донбассе молниеносную операцию с выходом к российским границам и окружением непризнанных республик, заявил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Как сообщила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава Вооруженных сил Украины.
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По словам Коротченко, "Украина, судя по всему, создает ударную группировку для вторжения на Донбасс с задачей в ходе блицкрига взять под контроль всю территорию ДНР и ЛНР и выйти к российской границе".
"Мы должны понимать: если этот план будет реализован украинским военным командованием по указанию президента Зеленского, это поставит под угрозу жизнь более полумиллиона граждан РФ, проживающих в ДНР и ЛНР… Россия будет поставлена перед необходимостью реагирования", - добавил военный эксперт.
Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил о переброске военной техники стран НАТО к российским границам. Он добавил, что в Донбассе также возросло число западных инструкторов. По мнению главы российской дипломатии, такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти "сорваться на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в этой связи называл действия Украины "очень опасным авантюризмом", который "сопровождается поощрительными неплановыми учениями НАТО".
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В миреУкраинаДмитрий ПесковСергей ЛавровИгорь КоротченкоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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