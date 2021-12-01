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https://ria.ru/20211201/donbass-1761588885.html
ВСУ стянули в Донбасс 125 тысяч человек, это половина всего личного состава
ВСУ стянули в Донбасс 125 тысяч человек, это половина всего личного состава - РИА Новости, 01.12.2021
ВСУ стянули в Донбасс 125 тысяч человек, это половина всего личного состава
Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров — половину личного состава украинской армии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T10:35
2021-12-01T11:53
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров — половину личного состава украинской армии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Вооруженные силы Украины наращивают военную силу, стягивают тяжелую технику, личный состав. По некоторым данным, численность группировки войск &lt;...&gt; в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек, а это, если кто не знает, половина всего состава ВСУ", — сказала она на брифинге.Представитель ведомства добавила, что в Москве обеспокоены фактическим отказом Киева от мирного урегулирования этого вопроса. Так, специальная мониторинговая комиссия ОБСЕ фиксирует нарушения режима прекращения огня по всей линии соприкосновения."Все чаще применяются запрещенные Минскими соглашениями тяжелые вооружения, &lt;...&gt; от обстрелов украинских военных страдают прежде всего мирные жители", — заявила она.Захарова добавила, что западные правозащитники игнорируют ситуацию, хотя речь идет о населении целого региона."Которое вымирает, которое страдает, которое находится на грани катастрофы, и вокруг которого сжимается военное кольцо киевского режима", — сказала она.Захарова напомнила, что внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским на рассмотрение Верховной рады законопроект предусматривает допуск иностранных подразделений на территорию страны в 2022 году. Это напрямую противоречит Минским соглашениям.Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил о переброске военной техники стран НАТО к российским границам. Он добавил, что в Донбассе также возросло число западных инструкторов. По мнению главы российской дипломатии, такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти "сорваться на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.США и их союзники в последнее время значительно увеличили активность в Черном море. Как полагают в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.При этом Киев и западные государства, напротив, выражают обеспокоенность из-за "стягивания" российских сил к западным рубежам страны. Как указывал в ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211128/zelenskiy-1761099633.html
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, россия
10:35 01.12.2021 (обновлено: 11:53 01.12.2021)
 
ВСУ стянули в Донбасс 125 тысяч человек, это половина всего личного состава

Захарова: ВСУ стянули в Донбасс 125 тысяч человек, это половина всего личного состава

© Фото : операция объединенных силТренировка танковых резервов вооруженных сил Украины в Луганской области
Тренировка танковых резервов вооруженных сил Украины в Луганской области - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© Фото : операция объединенных сил
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров — половину личного состава украинской армии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Вооруженные силы Украины наращивают военную силу, стягивают тяжелую технику, личный состав. По некоторым данным, численность группировки войск <...> в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек, а это, если кто не знает, половина всего состава ВСУ", — сказала она на брифинге.
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Представитель ведомства добавила, что в Москве обеспокоены фактическим отказом Киева от мирного урегулирования этого вопроса. Так, специальная мониторинговая комиссия ОБСЕ фиксирует нарушения режима прекращения огня по всей линии соприкосновения.
"Все чаще применяются запрещенные Минскими соглашениями тяжелые вооружения, <...> от обстрелов украинских военных страдают прежде всего мирные жители", — заявила она.
Захарова добавила, что западные правозащитники игнорируют ситуацию, хотя речь идет о населении целого региона.
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"Которое вымирает, которое страдает, которое находится на грани катастрофы, и вокруг которого сжимается военное кольцо киевского режима", — сказала она.
Захарова напомнила, что внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским на рассмотрение Верховной рады законопроект предусматривает допуск иностранных подразделений на территорию страны в 2022 году. Это напрямую противоречит Минским соглашениям.
Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил о переброске военной техники стран НАТО к российским границам. Он добавил, что в Донбассе также возросло число западных инструкторов. По мнению главы российской дипломатии, такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти "сорваться на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
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При этом Киев и западные государства, напротив, выражают обеспокоенность из-за "стягивания" российских сил к западным рубежам страны. Как указывал в ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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