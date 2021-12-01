https://ria.ru/20211201/donbass-1761580911.html

СК возбудил новое дело после ранения жителя Донбасса при обстреле

СК возбудил новое дело после ранения жителя Донбасса при обстреле - РИА Новости, 01.12.2021

СК возбудил новое дело после ранения жителя Донбасса при обстреле

Российские следователи завели новое уголовное дело против украинских силовиков после ранения мирного жителя в Донбассе, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T09:41

2021-12-01T09:41

2021-12-01T09:41

происшествия

донецк (донецкая область)

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские следователи завели новое уголовное дело против украинских силовиков после ранения мирного жителя в Донбассе, сообщается на сайте СК РФ.По данным СК, 30 ноября украинские военные прицельно обстреляли объекты гражданской инфраструктуры на одной из улиц Донецка. Был ранен 34-летний мирный житель."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ)", - говорится в релизе.Обстреливая населенный пункт, украинские военные намеревались убить либо причинить тяжкий вред здоровью гражданам, проживающим на юго-востоке Украины и не участвующим в вооруженном конфликте."Украинские силовики нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней ... Такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные Следственным комитетом доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20211129/deystviya-1761353479.html

донецк (донецкая область)

россия

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происшествия, донецк (донецкая область), следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия