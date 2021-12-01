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СК возбудил новое дело после ранения жителя Донбасса при обстреле
СК возбудил новое дело после ранения жителя Донбасса при обстреле - РИА Новости, 01.12.2021
СК возбудил новое дело после ранения жителя Донбасса при обстреле
Российские следователи завели новое уголовное дело против украинских силовиков после ранения мирного жителя в Донбассе, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T09:41
2021-12-01T09:41
происшествия
донецк (донецкая область)
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские следователи завели новое уголовное дело против украинских силовиков после ранения мирного жителя в Донбассе, сообщается на сайте СК РФ.По данным СК, 30 ноября украинские военные прицельно обстреляли объекты гражданской инфраструктуры на одной из улиц Донецка. Был ранен 34-летний мирный житель."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ)", - говорится в релизе.Обстреливая населенный пункт, украинские военные намеревались убить либо причинить тяжкий вред здоровью гражданам, проживающим на юго-востоке Украины и не участвующим в вооруженном конфликте."Украинские силовики нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней ... Такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные Следственным комитетом доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы", - добавляется в сообщении.
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донецк (донецкая область)
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происшествия, донецк (донецкая область), следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия
09:41 01.12.2021
 
СК возбудил новое дело после ранения жителя Донбасса при обстреле

СК возбудил дело после ранения жителя Донецка при обстреле со стороны ВСУ 30 ноября

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские следователи завели новое уголовное дело против украинских силовиков после ранения мирного жителя в Донбассе, сообщается на сайте СК РФ.
По данным СК, 30 ноября украинские военные прицельно обстреляли объекты гражданской инфраструктуры на одной из улиц Донецка. Был ранен 34-летний мирный житель.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ)", - говорится в релизе.
Обстреливая населенный пункт, украинские военные намеревались убить либо причинить тяжкий вред здоровью гражданам, проживающим на юго-востоке Украины и не участвующим в вооруженном конфликте.
"Украинские силовики нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней ... Такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные Следственным комитетом доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы", - добавляется в сообщении.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 21:30
СК разберет действия украинского журналиста, стрелявшего по Донбассу
 
ПроисшествияДонецк (Донецкая область)Следственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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