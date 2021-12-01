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Инфекционист сообщил о росте смертности диабетиков в период пандемии
Инфекционист сообщил о росте смертности диабетиков в период пандемии - РИА Новости, 01.12.2021
Инфекционист сообщил о росте смертности диабетиков в период пандемии
Смертность пациентов с сахарным диабетом в России возросла на 22% в период пандемии, сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T15:35
2021-12-01T17:18
общество
коронавирус в россии
распространение коронавируса
здоровье - общество
диабет
россия
владимир чуланов
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Смертность пациентов с сахарным диабетом в России возросла на 22% в период пандемии, сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов."Наша российская статистика показывает, что смертность в период пандемии среди пациентов с сахарным диабетом возросла на 22%. Мне кажется, эти данные не требуют даже особых комментариев, просто это еще раз подчеркивает действительно необходимость решения проблемы сахарного диабета на самом высоком уровне", - сказал Чуланов на форуме "Здравоохранение в России".Чуланов отметил, что необходимо принятие государственных программ, которые могли поставить уровень оказания помощи пациентам с сахарным диабетом на иную высоту и снизить риски смерти, в том числе и от COVID-19.
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общество, коронавирус в россии, здоровье - общество, диабет, россия, владимир чуланов
15:35 01.12.2021 (обновлено: 17:18 01.12.2021)
 
Инфекционист сообщил о росте смертности диабетиков в период пандемии

Инфекционист Чуланов: смертность диабетиков в период пандемии возросла на 22 процента

© Depositphotos / Andrey PopovПроверка уровня сахара в крови глюкометром
Проверка уровня сахара в крови глюкометром - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© Depositphotos / Andrey Popov
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Смертность пациентов с сахарным диабетом в России возросла на 22% в период пандемии, сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов.
"Наша российская статистика показывает, что смертность в период пандемии среди пациентов с сахарным диабетом возросла на 22%. Мне кажется, эти данные не требуют даже особых комментариев, просто это еще раз подчеркивает действительно необходимость решения проблемы сахарного диабета на самом высоком уровне", - сказал Чуланов на форуме "Здравоохранение в России".
Чуланов отметил, что необходимо принятие государственных программ, которые могли поставить уровень оказания помощи пациентам с сахарным диабетом на иную высоту и снизить риски смерти, в том числе и от COVID-19.
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