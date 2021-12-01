https://ria.ru/20211201/chelyabinsk-1761588408.html
Сообщение о "минировании" ВПП в аэропорту Челябинска не подтвердилось
Сообщение о "минировании" ВПП в аэропорту Челябинска не подтвердилось - РИА Новости, 01.12.2021
Сообщение о "минировании" ВПП в аэропорту Челябинска не подтвердилось
Информация о "минировании" взлетно-посадочной полосы в аэропорту Челябинска не подтвердилась, аэропорт возобновил работу, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:03
2021-12-01T13:03
2021-12-01T13:03
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 дек – РИА Новости. Информация о "минировании" взлетно-посадочной полосы в аэропорту Челябинска не подтвердилась, аэропорт возобновил работу, сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.В 09.45 (07.45 мск) на электронную почту летной гавани поступила информация о "минировании" ВПП, данная информация проверялась.В пресс-службе аэропорта РИА Новости подтвердили, что аэропорт работает в штатном режиме, проверочные мероприятия сотрудниками правоохранительных органов завершены.В полиции и УФСБ России по области пока не прокомментировали информацию о "минировании".Также, как сообщалось, 1 декабря в 02.32 (00.32 мск) в челябинском аэропорту самолёт компании ЮВТ Аero выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 32 взрослых пассажира и один ребёнок, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Предварительная причина — обледенение полосы и сильный боковой ветер. Кроме того, Уральская транспортная прокуратура сообщала о задержке девяти рейсов. По данным миндортранса, шесть воздушных судов отправлены на запасной аэродром (аэропорт "Кольцово" Екатеринбурга).
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происшествия, аэропорт, челябинск, новости - туризм, туризм, россия, пассажиры
Сообщение о "минировании" ВПП в аэропорту Челябинска не подтвердилось
Информация о "минировании" ВПП в аэропорту Челябинска не подтвердилась
ЧЕЛЯБИНСК, 1 дек – РИА Новости. Информация о "минировании" взлетно-посадочной полосы в аэропорту Челябинска не подтвердилась, аэропорт возобновил работу, сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.
В 09.45 (07.45 мск) на электронную почту летной гавани поступила информация о "минировании" ВПП, данная информация проверялась.
В пресс-службе аэропорта РИА Новости подтвердили, что аэропорт работает в штатном режиме, проверочные мероприятия сотрудниками правоохранительных органов завершены.
В полиции и УФСБ России по области пока не прокомментировали информацию о "минировании".
Также, как сообщалось, 1 декабря в 02.32 (00.32 мск) в челябинском аэропорту самолёт компании ЮВТ Аero выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 32 взрослых пассажира и один ребёнок, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Предварительная причина — обледенение полосы и сильный боковой ветер. Кроме того, Уральская транспортная прокуратура сообщала о задержке девяти рейсов. По данным миндортранса, шесть воздушных судов отправлены на запасной аэродром (аэропорт "Кольцово" Екатеринбурга).