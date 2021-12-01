Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211201/chelyabinsk-1761588408.html
Сообщение о "минировании" ВПП в аэропорту Челябинска не подтвердилось
Сообщение о "минировании" ВПП в аэропорту Челябинска не подтвердилось - РИА Новости, 01.12.2021
Сообщение о "минировании" ВПП в аэропорту Челябинска не подтвердилось
Информация о "минировании" взлетно-посадочной полосы в аэропорту Челябинска не подтвердилась, аэропорт возобновил работу, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:03
2021-12-01T13:03
происшествия
аэропорт
челябинск
новости - туризм
туризм
россия
пассажиры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156091/97/1560919708_0:449:1080:1057_1920x0_80_0_0_20437527961beba09ddbc51453ce13e6.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 1 дек – РИА Новости. Информация о "минировании" взлетно-посадочной полосы в аэропорту Челябинска не подтвердилась, аэропорт возобновил работу, сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.В 09.45 (07.45 мск) на электронную почту летной гавани поступила информация о "минировании" ВПП, данная информация проверялась.В пресс-службе аэропорта РИА Новости подтвердили, что аэропорт работает в штатном режиме, проверочные мероприятия сотрудниками правоохранительных органов завершены.В полиции и УФСБ России по области пока не прокомментировали информацию о "минировании".Также, как сообщалось, 1 декабря в 02.32 (00.32 мск) в челябинском аэропорту самолёт компании ЮВТ Аero выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 32 взрослых пассажира и один ребёнок, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Предварительная причина — обледенение полосы и сильный боковой ветер. Кроме того, Уральская транспортная прокуратура сообщала о задержке девяти рейсов. По данным миндортранса, шесть воздушных судов отправлены на запасной аэродром (аэропорт "Кольцово" Екатеринбурга).
https://ria.ru/20211201/aeroport-1761567911.html
челябинск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156091/97/1560919708_0:270:1080:1080_1920x0_80_0_0_2dd495027710bb8c1ad2451dc8bab48f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, аэропорт, челябинск, новости - туризм, туризм, россия, пассажиры
13:03 01.12.2021
 
Сообщение о "минировании" ВПП в аэропорту Челябинска не подтвердилось

Информация о "минировании" ВПП в аэропорту Челябинска не подтвердилась

© Фото : официальная страница Международного аэропорта Челябинск в InstagramМеждународный аэропорт Челябинск
Международный аэропорт Челябинск - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© Фото : официальная страница Международного аэропорта Челябинск в Instagram
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 1 дек – РИА Новости. Информация о "минировании" взлетно-посадочной полосы в аэропорту Челябинска не подтвердилась, аэропорт возобновил работу, сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.
В 09.45 (07.45 мск) на электронную почту летной гавани поступила информация о "минировании" ВПП, данная информация проверялась.
В пресс-службе аэропорта РИА Новости подтвердили, что аэропорт работает в штатном режиме, проверочные мероприятия сотрудниками правоохранительных органов завершены.
В полиции и УФСБ России по области пока не прокомментировали информацию о "минировании".
Также, как сообщалось, 1 декабря в 02.32 (00.32 мск) в челябинском аэропорту самолёт компании ЮВТ Аero выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 32 взрослых пассажира и один ребёнок, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Предварительная причина — обледенение полосы и сильный боковой ветер. Кроме того, Уральская транспортная прокуратура сообщала о задержке девяти рейсов. По данным миндортранса, шесть воздушных судов отправлены на запасной аэродром (аэропорт "Кольцово" Екатеринбурга).
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
04:39Туризм
В Хабаровском крае из-за снежного циклона закрыли два аэропорта
 
ПроисшествияАэропортЧелябинскНовости - ТуризмТуризмРоссияпассажиры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:46На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"
02:35Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в день
02:17На аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспы
02:15Финансист рассказал, кто придет на выручку рублю
02:15Юрист объяснил, как поступить, если машину повредили во дворе
02:15Вирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"
02:05В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на Украине
01:05Подросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал вину
00:42Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь
23:50В Киеве закончились массовые акции противников Зеленского 0:37
23:44Вакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США
23:40Второй самолет из Кабула с россиянами приземлился в Подмосковье
23:39Болдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла оператор
23:32СК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в Подмосковье
23:24В США изучат вопрос об ограничении авиасообщения из-за "омикрона"
23:13Назван неожиданный фактор, повышающий опасный уровень холестерина
23:03Oxxxymiron выпустил новый альбом "Красота и уродство"
23:00Cтаршеклассник умер на итоговом сочинении в Люберцах, сообщил источник
22:44Устроившего стрельбу в школе в Мичигане обвиняют в терроризме
22:38ВВП России за девять месяцев вырос на 4,6% в годовом выражении
Лента новостейМолния
На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в деньНа аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспыФинансист рассказал, кто придет на выручку рублюЮрист объяснил, как поступить, если машину повредили во двореВирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на УкраинеПодросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал винуУкраина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощьВ Киеве закончились массовые акции противников ЗеленскогоВакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор СШАВторой самолет из Кабула с россиянами приземлился в ПодмосковьеБолдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла операторСК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в ПодмосковьеВ США изучат вопрос об ограничении авиасообщения из-за "омикрона"Назван неожиданный фактор, повышающий опасный уровень холестеринаOxxxymiron выпустил новый альбом "Красота и уродство"Cтаршеклассник умер на итоговом сочинении в Люберцах, сообщил источникУстроившего стрельбу в школе в Мичигане обвиняют в терроризмеВВП России за девять месяцев вырос на 4,6% в годовом выражении