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Талибы сообщили о прекращении боев с иранскими пограничниками
Талибы сообщили о прекращении боев с иранскими пограничниками - РИА Новости, 01.12.2021
Талибы сообщили о прекращении боев с иранскими пограничниками
Столкновения между талибами* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и иранскими пограничниками в провинции Нимроз на границе... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T21:51
2021-12-01T21:51
2021-12-01T21:51
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Столкновения между талибами* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и иранскими пограничниками в провинции Нимроз на границе Афганистана и Ирана прекратились, сообщил представитель талибов Билал Карими телеканалу Tolo News.Ранее афганское агентство Aamaj News передавало, что талибы вступили в столкновения с иранскими пограничниками, в результате чего захватили контрольно-пропускной пункт "Дуст Мохаммад" на границе с Ираном. Иранское агентство Tasnim сообщило, что причиной столкновений стали фермеры, якобы нарушившие границу с Афганистаном.По словам Карими, столкновения между талибами и иранскими пограничными силами уже прекращены. Он заявил, что в результате никто не пострадал.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20211201/afganistan-1761581039.html
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в мире, иран, оон, афганистан
Талибы сообщили о прекращении боев с иранскими пограничниками
Талибы сообщили о прекращении боев с иранскими пограничниками в провинции Нимроз