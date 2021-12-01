https://ria.ru/20211201/boi-1761727417.html

Талибы сообщили о прекращении боев с иранскими пограничниками

Талибы сообщили о прекращении боев с иранскими пограничниками - РИА Новости, 01.12.2021

Талибы сообщили о прекращении боев с иранскими пограничниками

Столкновения между талибами* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и иранскими пограничниками в провинции Нимроз на границе... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T21:51

2021-12-01T21:51

2021-12-01T21:51

в мире

иран

оон

афганистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749312934_0:5:2911:1642_1920x0_80_0_0_81d554b743364e87152b5387da79cb8d.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Столкновения между талибами* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и иранскими пограничниками в провинции Нимроз на границе Афганистана и Ирана прекратились, сообщил представитель талибов Билал Карими телеканалу Tolo News.Ранее афганское агентство Aamaj News передавало, что талибы вступили в столкновения с иранскими пограничниками, в результате чего захватили контрольно-пропускной пункт "Дуст Мохаммад" на границе с Ираном. Иранское агентство Tasnim сообщило, что причиной столкновений стали фермеры, якобы нарушившие границу с Афганистаном.По словам Карими, столкновения между талибами и иранскими пограничными силами уже прекращены. Он заявил, что в результате никто не пострадал.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20211201/afganistan-1761581039.html

иран

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, оон, афганистан