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Талибы сообщили о прекращении боев с иранскими пограничниками
Талибы сообщили о прекращении боев с иранскими пограничниками - РИА Новости, 01.12.2021
Талибы сообщили о прекращении боев с иранскими пограничниками
Столкновения между талибами* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и иранскими пограничниками в провинции Нимроз на границе... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T21:51
2021-12-01T21:51
в мире
иран
оон
афганистан
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Столкновения между талибами* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и иранскими пограничниками в провинции Нимроз на границе Афганистана и Ирана прекратились, сообщил представитель талибов Билал Карими телеканалу Tolo News.Ранее афганское агентство Aamaj News передавало, что талибы вступили в столкновения с иранскими пограничниками, в результате чего захватили контрольно-пропускной пункт "Дуст Мохаммад" на границе с Ираном. Иранское агентство Tasnim сообщило, что причиной столкновений стали фермеры, якобы нарушившие границу с Афганистаном.По словам Карими, столкновения между талибами и иранскими пограничными силами уже прекращены. Он заявил, что в результате никто не пострадал.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, иран, оон, афганистан
21:51 01.12.2021
 
Талибы сообщили о прекращении боев с иранскими пограничниками

Талибы сообщили о прекращении боев с иранскими пограничниками в провинции Нимроз

© AP Photo / Mohammad Asif KhanТалибы* в провинции Панджшер
Талибы* в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© AP Photo / Mohammad Asif Khan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Столкновения между талибами* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и иранскими пограничниками в провинции Нимроз на границе Афганистана и Ирана прекратились, сообщил представитель талибов Билал Карими телеканалу Tolo News.
Ранее афганское агентство Aamaj News передавало, что талибы вступили в столкновения с иранскими пограничниками, в результате чего захватили контрольно-пропускной пункт "Дуст Мохаммад" на границе с Ираном. Иранское агентство Tasnim сообщило, что причиной столкновений стали фермеры, якобы нарушившие границу с Афганистаном.
По словам Карими, столкновения между талибами и иранскими пограничными силами уже прекращены. Он заявил, что в результате никто не пострадал.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
09:41
Талибам сложно бороться с террористами в Афганистане, заявил посол
 
В миреИранООНАфганистан
 
 
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