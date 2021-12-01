https://ria.ru/20211201/blokirovka-1761560080.html

В России ввели досудебную блокировку сайтов, рекламирующих финпирамиды

В России ввели досудебную блокировку сайтов, рекламирующих финпирамиды - РИА Новости, 01.12.2021

В России ввели досудебную блокировку сайтов, рекламирующих финпирамиды

Сайты, содержащие рекламу финансовых пирамид, будут подвергаться досудебной блокировке по инициативе Банка России, соответствующий закон вступил в силу с 1... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T00:33

2021-12-01T00:33

2021-12-01T00:37

экономика

технологии

центральный банк рф (цб рф)

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Сайты, содержащие рекламу финансовых пирамид, будут подвергаться досудебной блокировке по инициативе Банка России, соответствующий закон вступил в силу с 1 декабря.Закон предусматривает досудебную блокировку сайтов, которые рекламируют финансовые пирамиды, вводят клиентов кредитных или некредитных финансовых организаций в заблуждение сходством доменных имен, оформлением или содержанием, предлагают финансовые услуги, которые оказывать не вправе.Для этого Банк России наделен правом принять решение о включении таких сайтов в единый реестр доменных имен и сетевых адресов, содержащих запрещенную информацию, для их последующей возможной блокировки.Кроме того, председатель ЦБ и его заместители вправе направить в Генпрокуратуру уведомление о распространении в интернете противозаконной информации о возможности получения банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, а также услуг, связанных с привлечением средств клиентов. Также это касается информации, побуждающей к участию в деятельности финансовых пирамид.Теперь мошеннические сайты в финансовой сфере будут блокироваться в течение нескольких дней. Раньше эта процедура могла занимать месяцы, указывал Роскомнадзор в ноябре.По мнению начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, к сожалению, эта мера вряд ли будет действенной: блокировка сайтов пирамид приведет к более активному использованию vpn-сервисов и других способов обхода ограничений.

https://radiosputnik.ria.ru/20211029/piramida-1756829732.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф), генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия