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В России ввели досудебную блокировку сайтов, рекламирующих финпирамиды
В России ввели досудебную блокировку сайтов, рекламирующих финпирамиды - РИА Новости, 01.12.2021
В России ввели досудебную блокировку сайтов, рекламирующих финпирамиды
Сайты, содержащие рекламу финансовых пирамид, будут подвергаться досудебной блокировке по инициативе Банка России, соответствующий закон вступил в силу с 1... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T00:33
2021-12-01T00:37
экономика
технологии
центральный банк рф (цб рф)
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Сайты, содержащие рекламу финансовых пирамид, будут подвергаться досудебной блокировке по инициативе Банка России, соответствующий закон вступил в силу с 1 декабря.Закон предусматривает досудебную блокировку сайтов, которые рекламируют финансовые пирамиды, вводят клиентов кредитных или некредитных финансовых организаций в заблуждение сходством доменных имен, оформлением или содержанием, предлагают финансовые услуги, которые оказывать не вправе.Для этого Банк России наделен правом принять решение о включении таких сайтов в единый реестр доменных имен и сетевых адресов, содержащих запрещенную информацию, для их последующей возможной блокировки.Кроме того, председатель ЦБ и его заместители вправе направить в Генпрокуратуру уведомление о распространении в интернете противозаконной информации о возможности получения банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, а также услуг, связанных с привлечением средств клиентов. Также это касается информации, побуждающей к участию в деятельности финансовых пирамид.Теперь мошеннические сайты в финансовой сфере будут блокироваться в течение нескольких дней. Раньше эта процедура могла занимать месяцы, указывал Роскомнадзор в ноябре.По мнению начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, к сожалению, эта мера вряд ли будет действенной: блокировка сайтов пирамид приведет к более активному использованию vpn-сервисов и других способов обхода ограничений.
https://radiosputnik.ria.ru/20211029/piramida-1756829732.html
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Новости
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экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф), генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
00:33 01.12.2021 (обновлено: 00:37 01.12.2021)
 
В России ввели досудебную блокировку сайтов, рекламирующих финпирамиды

В России ввели досудебную блокировку сайтов, рекламирующих финансовые пирамиды

© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской областиПресечение деятельности "финансовой пирамиды"
Пресечение деятельности финансовой пирамиды - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Сайты, содержащие рекламу финансовых пирамид, будут подвергаться досудебной блокировке по инициативе Банка России, соответствующий закон вступил в силу с 1 декабря.
Закон предусматривает досудебную блокировку сайтов, которые рекламируют финансовые пирамиды, вводят клиентов кредитных или некредитных финансовых организаций в заблуждение сходством доменных имен, оформлением или содержанием, предлагают финансовые услуги, которые оказывать не вправе.
Для этого Банк России наделен правом принять решение о включении таких сайтов в единый реестр доменных имен и сетевых адресов, содержащих запрещенную информацию, для их последующей возможной блокировки.
Кроме того, председатель ЦБ и его заместители вправе направить в Генпрокуратуру уведомление о распространении в интернете противозаконной информации о возможности получения банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, а также услуг, связанных с привлечением средств клиентов. Также это касается информации, побуждающей к участию в деятельности финансовых пирамид.
Теперь мошеннические сайты в финансовой сфере будут блокироваться в течение нескольких дней. Раньше эта процедура могла занимать месяцы, указывал Роскомнадзор в ноябре.
По мнению начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, к сожалению, эта мера вряд ли будет действенной: блокировка сайтов пирамид приведет к более активному использованию vpn-сервисов и других способов обхода ограничений.
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 12:26В России
В ЦБ заявили о появлении новой финансовой пирамиды в виде онлайн-игры
 
ЭкономикаТехнологииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Генеральная прокуратура РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Россия
 
 
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