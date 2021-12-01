00:33 01.12.2021 (обновлено: 00:37 01.12.2021)
В России ввели досудебную блокировку сайтов, рекламирующих финпирамиды
В России ввели досудебную блокировку сайтов, рекламирующих финансовые пирамиды
© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской областиПресечение деятельности "финансовой пирамиды"
© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Сайты, содержащие рекламу финансовых пирамид, будут подвергаться досудебной блокировке по инициативе Банка России, соответствующий закон вступил в силу с 1 декабря.
Закон предусматривает досудебную блокировку сайтов, которые рекламируют финансовые пирамиды, вводят клиентов кредитных или некредитных финансовых организаций в заблуждение сходством доменных имен, оформлением или содержанием, предлагают финансовые услуги, которые оказывать не вправе.
Для этого Банк России наделен правом принять решение о включении таких сайтов в единый реестр доменных имен и сетевых адресов, содержащих запрещенную информацию, для их последующей возможной блокировки.
Кроме того, председатель ЦБ и его заместители вправе направить в Генпрокуратуру уведомление о распространении в интернете противозаконной информации о возможности получения банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, а также услуг, связанных с привлечением средств клиентов. Также это касается информации, побуждающей к участию в деятельности финансовых пирамид.
Теперь мошеннические сайты в финансовой сфере будут блокироваться в течение нескольких дней. Раньше эта процедура могла занимать месяцы, указывал Роскомнадзор в ноябре.
По мнению начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, к сожалению, эта мера вряд ли будет действенной: блокировка сайтов пирамид приведет к более активному использованию vpn-сервисов и других способов обхода ограничений.