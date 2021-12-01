17:25 01.12.2021 (обновлено: 18:49 01.12.2021)
США призвали Россию и Украину к диалогу на основе Минских соглашений
Госсекретарь Блинкен: США призвали Россию и Украину к диалогу на основе Минских соглашений
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике
ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. США призывают Россию и Украину к диалогу на основе Минских соглашений, это оптимальный путь решения сложившегося кризиса, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Обе стороны, Украина и Россия, взяли на себя обязательства в соответствии с Минскими соглашениями. Если обе стороны будут придерживаться их, то кризису на востоке Украины, в Донбассе есть дипломатическое решение, и мы решительно призываем Россию следовать этому пути", - сказал госсекретарь США на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Риге.
Он призвал Москву "отвести силы от границ, восстановить режим прекращения огня, ...прекратить дестабилизирующие и провокационные действия".
"Мы продолжаем считать, что существует дипломатический путь (разрешения ситуации), ...мы не хотим конфликта", - сказал Блинкен, подчеркнув, что "дипломатический путь заключается в Минских соглашениях".
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Как сообщила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава Вооруженных сил Украины.
Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил о переброске военной техники стран НАТО к российским границам. Он добавил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По мнению главы российской дипломатии, такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти "сорваться на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. Песков в этой связи называл действия Украины "очень опасным авантюризмом", который "сопровождается поощрительными неплановыми учениями НАТО".