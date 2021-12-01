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Зонтичный механизм позволит бизнесу привлечь 170 млрд рублей в 2022 году
Зонтичный механизм позволит бизнесу привлечь 170 млрд рублей в 2022 году - РИА Новости, 01.12.2021
Зонтичный механизм позволит бизнесу привлечь 170 млрд рублей в 2022 году
Механизм зонтичных поручительств Корпорации МСП позволит малому и среднему бизнесу в 2022 году привлечь дополнительное финансирование в объеме 170 миллиардов... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T15:26
2021-12-01T15:53
экономика
корпорация мсп
александр исаевич
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Механизм зонтичных поручительств Корпорации МСП позволит малому и среднему бизнесу в 2022 году привлечь дополнительное финансирование в объеме 170 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба корпорации"Со следующего года Корпорация МСП планирует масштабировать зонтичную модель поручительств, чтобы предприниматели смогли привлечь на развитие своего дела не менее 170 миллиардов", - заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, которого цитирует пресс-служба.По его словам, контроль структуры кредитных портфелей уже позволил улучшить доступность заемных средств для бизнеса сразу по трем направлениям."Первое — снижение процентной ставки для бизнеса. Сейчас она в среднем составляет 10%, без механизма ставка была бы минимум на 1,5% выше для предпринимателей. Второе — заемное финансирование стало доступно тем предпринимателям, которые ранее не могли получить кредиты. Сегодня на эту категорию приходится каждый пятый кредит в рамках механизма. Третье — в текущем портфеле 97% — это компании малого и микробизнеса, в которых занято более 8 тысяч сотрудников", — подчеркнул Исаевич на заседании правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства.Он указал, что доступ к заемному финансированию сегодня остается одним из главных запросов бизнеса, ставшим на фоне пандемии еще острее. Для решения этой проблемы, напомнил Исаевич, президент поручил запустить "зонтичный" механизм. Сегодня он доступен предпринимателям по всей стране.Зонтичный механизм поручительств — это упрощенный способ получить кредит, если у предпринимателя не хватает залога для получения финансирования. По сути, это гарантия Корпорации МСП перед банком в том, что обязательства заемщика по кредиту будут выполнены. Основные параметры поручительства Корпорации МСП: покрытие до 50% от суммы кредита; размер поручительства по кредиту одного предпринимателя — до 1 миллиарда рублей; срок кредита — не более 180 месяцев; поручительство для предпринимателей бесплатно, комиссию платит банк.
https://ria.ru/20211124/garantii-1760442115.html
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экономика, корпорация мсп, александр исаевич
15:26 01.12.2021 (обновлено: 15:53 01.12.2021)
 

Зонтичный механизм позволит бизнесу привлечь 170 млрд рублей в 2022 году

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Механизм зонтичных поручительств Корпорации МСП позволит малому и среднему бизнесу в 2022 году привлечь дополнительное финансирование в объеме 170 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба корпорации
"Со следующего года Корпорация МСП планирует масштабировать зонтичную модель поручительств, чтобы предприниматели смогли привлечь на развитие своего дела не менее 170 миллиардов", - заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, которого цитирует пресс-служба.
Логотип корпорации МСП
24 ноября, 08:30
Портфель гарантий Корпорации МСП для малого бизнеса вырос в полтора раза
По его словам, контроль структуры кредитных портфелей уже позволил улучшить доступность заемных средств для бизнеса сразу по трем направлениям.
"Первое — снижение процентной ставки для бизнеса. Сейчас она в среднем составляет 10%, без механизма ставка была бы минимум на 1,5% выше для предпринимателей. Второе — заемное финансирование стало доступно тем предпринимателям, которые ранее не могли получить кредиты. Сегодня на эту категорию приходится каждый пятый кредит в рамках механизма. Третье — в текущем портфеле 97% — это компании малого и микробизнеса, в которых занято более 8 тысяч сотрудников", — подчеркнул Исаевич на заседании правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства.
Он указал, что доступ к заемному финансированию сегодня остается одним из главных запросов бизнеса, ставшим на фоне пандемии еще острее. Для решения этой проблемы, напомнил Исаевич, президент поручил запустить "зонтичный" механизм. Сегодня он доступен предпринимателям по всей стране.
"На сегодняшний день в "пилоте" девять федеральных и региональных банков. За два с половиной месяца под наше 50-процентное поручительство было выдано более 1100 кредитов на сумму чуть менее 10 миллиардов рублей. При этом каждый четвертый кредит выдан предпринимателям из числа пострадавших отраслей", — сказал глава КМСП.
Зонтичный механизм поручительств — это упрощенный способ получить кредит, если у предпринимателя не хватает залога для получения финансирования. По сути, это гарантия Корпорации МСП перед банком в том, что обязательства заемщика по кредиту будут выполнены. Основные параметры поручительства Корпорации МСП: покрытие до 50% от суммы кредита; размер поручительства по кредиту одного предпринимателя — до 1 миллиарда рублей; срок кредита — не более 180 месяцев; поручительство для предпринимателей бесплатно, комиссию платит банк.
Логотип корпорации МСП
24 ноября, 08:00
Корпорация МСП проведет 30 ноября форум для предпринимательниц
 
ЭкономикаКорпорация МСПАлександр Исаевич
 
 
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