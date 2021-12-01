https://ria.ru/20211201/biryukov-1761734039.html
Москва занимает первое место в России по проведению капремонта
Москва занимает первое место в России по проведению капремонта - РИА Новости, 01.12.2021
Москва занимает первое место в России по проведению капремонта
Москва является лидирующим регионом России по проведению капитального ремонта и его качеству, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T23:04
2021-12-01T23:04
2021-12-01T23:04
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Москва является лидирующим регионом России по проведению капитального ремонта и его качеству, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков."По проведению капитального ремонта, соблюдению сроков и его качества Москва – ведущий регион в стране. Этим заняты в городе около 1 700 организаций, в которых в пиковое время, когда тепло, работают до 30 тысячи человек. В текущем году, как и планировалось, различные виды капитального ремонта проходят в 2,5 тысячи жилых домов, заменено около 3 тысяч лифтов в подъездах", - сказал Бирюков в интервью "Российской газете".Он также отметил, что примерно в таких же объемах сформирована программа на 2022 год, сейчас фонд капремонта уже проводит торги среди претендентов на ее выполнение.
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общество, москва, петр бирюков, жкх, капремонт в москве, городское хозяйство москвы, россия
Москва занимает первое место в России по проведению капремонта
Заммэра Бирюков: Москва занимает первое место в России по проведению капремонта