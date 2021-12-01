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Заммэра Москвы заявил о готовности коммунальщиков к обильным снегопадам
Заммэра Москвы заявил о готовности коммунальщиков к обильным снегопадам - РИА Новости, 01.12.2021
Заммэра Москвы заявил о готовности коммунальщиков к обильным снегопадам
Коммунальные службы Москвы готовы к продолжительным обильным снегопадам, сказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T22:59
2021-12-01T22:59
общество
москва
петр бирюков
жкх
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы готовы к продолжительным обильным снегопадам, сказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков."Да, - сказал он в интервью "Российской газете", отвечая на вопрос, готовы ли столичные коммунальщики к сильным снегопадам. - Подготовлено 10,5 тысячи специализированных снегоуборочных машин, среди них около 800 единиц роторной техники различной мощности. По новым нормативам, принятым в Москве в прошлом году, она еще с началом снегопада выходит на линию и перебрасывает свежевыпавший снег на газонную часть, где это возможно. Весной талые воды уйдут в почву".Бирюков также отметил, что на случай продолжительных обильных снегопадов город располагает "достаточно большим" парком самосвалов, который при необходимости можно привлечь к работе.
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общество, москва, петр бирюков, жкх, городское хозяйство москвы
22:59 01.12.2021
 
Заммэра Москвы заявил о готовности коммунальщиков к обильным снегопадам

Заммэра Бирюков: коммунальщики Москвы готовы к долгим и обильным снегопадам

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкУборка снега на Парящем мосту в парке "Зарядье" в Москве
Уборка снега на Парящем мосту в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы готовы к продолжительным обильным снегопадам, сказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Да, - сказал он в интервью "Российской газете", отвечая на вопрос, готовы ли столичные коммунальщики к сильным снегопадам. - Подготовлено 10,5 тысячи специализированных снегоуборочных машин, среди них около 800 единиц роторной техники различной мощности. По новым нормативам, принятым в Москве в прошлом году, она еще с началом снегопада выходит на линию и перебрасывает свежевыпавший снег на газонную часть, где это возможно. Весной талые воды уйдут в почву".
Бирюков также отметил, что на случай продолжительных обильных снегопадов город располагает "достаточно большим" парком самосвалов, который при необходимости можно привлечь к работе.
Обработка проезжей части противогололедными материалами - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
22:40
Применяемые в Москве противогололедные материалы безопасны
 
ОбществоМоскваПетр БирюковЖКХГородское хозяйство Москвы
 
 
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