https://ria.ru/20211201/biryukov-1761733386.html

Заммэра Москвы заявил о готовности коммунальщиков к обильным снегопадам

Заммэра Москвы заявил о готовности коммунальщиков к обильным снегопадам - РИА Новости, 01.12.2021

Заммэра Москвы заявил о готовности коммунальщиков к обильным снегопадам

Коммунальные службы Москвы готовы к продолжительным обильным снегопадам, сказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T22:59

2021-12-01T22:59

2021-12-01T22:59

общество

москва

петр бирюков

жкх

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы готовы к продолжительным обильным снегопадам, сказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков."Да, - сказал он в интервью "Российской газете", отвечая на вопрос, готовы ли столичные коммунальщики к сильным снегопадам. - Подготовлено 10,5 тысячи специализированных снегоуборочных машин, среди них около 800 единиц роторной техники различной мощности. По новым нормативам, принятым в Москве в прошлом году, она еще с началом снегопада выходит на линию и перебрасывает свежевыпавший снег на газонную часть, где это возможно. Весной талые воды уйдут в почву".Бирюков также отметил, что на случай продолжительных обильных снегопадов город располагает "достаточно большим" парком самосвалов, который при необходимости можно привлечь к работе.

https://ria.ru/20211201/biryukov-1761732078.html

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общество, москва, петр бирюков, жкх, городское хозяйство москвы