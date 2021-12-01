https://ria.ru/20211201/biryukov-1761733261.html
Бирюков рассказал о применении в Москве новых технологий в ЖКХ
Бирюков рассказал о применении в Москве новых технологий в ЖКХ - РИА Новости, 01.12.2021
Бирюков рассказал о применении в Москве новых технологий в ЖКХ
Замена большей части коммуникаций в Москве идет подземным способом, рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T22:57
2021-12-01T22:57
2021-12-01T22:57
общество
москва
петр бирюков
жкх
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Замена большей части коммуникаций в Москве идет подземным способом, рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков."Чтобы газ, тепло, вода и электричество безаварийно поступали в жилые дома и социальные объекты, каждый год в городе проводится планово-предупредительный ремонт тысяч километров подземных коммуникаций. А перекопанной земли, траншей почти нет, вы заметили? Замена большей части коммуникаций идет подземным способом: опускается установка в одном месте, протягивается труба и метров через 300 выходит в другом колодце. И так далее. Для ее обслуживания требуется всего три-четыре человека, а не целые бригады людей как в прежние времена. Новые технологии сейчас применяются практически во всех сферах жилищно-коммунального хозяйства", - рассказал Бирюков в интервью "Российской газете".Такие технологии, утверждает заммэра, требуют высокой квалификации персонала.
https://ria.ru/20211119/tekhnika-1759832530.html
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общество, москва, петр бирюков, жкх, городское хозяйство москвы
Бирюков рассказал о применении в Москве новых технологий в ЖКХ
Заммэра Бирюков рассказал о применении в Москве новых технологий в ЖКХ