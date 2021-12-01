https://ria.ru/20211201/biryukov-1761732078.html
Применяемые в Москве противогололедные материалы безопасны
Применяемые в Москве противогололедные материалы безопасны - РИА Новости, 01.12.2021
Применяемые в Москве противогололедные материалы безопасны
Используемые в Москве противогололедные материалы доказали свою экологическую безопасность, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T22:40
2021-12-01T22:40
2021-12-01T22:41
общество
москва
петр бирюков
жкх
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Используемые в Москве противогололедные материалы доказали свою экологическую безопасность, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Противогололедные материалы, которые используются в столице в течение всего последнего десятилетия, вполне нас устраивают. Они прошли экспертизу, которая доказала их экологическую безопасность", - сказал Бирюков в интервью "Российской газете".
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общество, москва, петр бирюков, жкх, городское хозяйство москвы
22:40 01.12.2021 (обновлено: 22:41 01.12.2021)
Применяемые в Москве противогололедные материалы безопасны
Заммэра Бирюков: применяемые в Москве противогололедные материалы экологически безопасны