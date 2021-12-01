https://ria.ru/20211201/biryukov-1761732078.html

Применяемые в Москве противогололедные материалы безопасны

Применяемые в Москве противогололедные материалы безопасны - РИА Новости, 01.12.2021

Применяемые в Москве противогололедные материалы безопасны

Используемые в Москве противогололедные материалы доказали свою экологическую безопасность, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T22:40

2021-12-01T22:40

2021-12-01T22:41

общество

москва

петр бирюков

жкх

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Используемые в Москве противогололедные материалы доказали свою экологическую безопасность, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Противогололедные материалы, которые используются в столице в течение всего последнего десятилетия, вполне нас устраивают. Они прошли экспертизу, которая доказала их экологическую безопасность", - сказал Бирюков в интервью "Российской газете".

https://ria.ru/20211201/sneg-1761593544.html

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общество, москва, петр бирюков, жкх, городское хозяйство москвы