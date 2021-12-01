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Заммэра Москвы сообщил об увеличении подачи воды городам Подмосковья
Заммэра Москвы сообщил об увеличении подачи воды городам Подмосковья - РИА Новости, 01.12.2021
Заммэра Москвы сообщил об увеличении подачи воды городам Подмосковья
Москва увеличила на треть подачу воды ряду городов Подмосковья за последние три года, сообщил заммэра Москвы Пётр Бирюков в интервью "Российской газете". РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T22:33
2021-12-01T22:33
2021-12-01T22:33
общество
московская область (подмосковье)
москва
петр бирюков
жкх
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Москва увеличила на треть подачу воды ряду городов Подмосковья за последние три года, сообщил заммэра Москвы Пётр Бирюков в интервью "Российской газете".Заммэра отметил, что мощности по генерации тепла в Москве вдвое больше, чем требуется городу. И некоторые близлежащие районы Подмосковья получают тепло от столицы, "их немного, но может быть больше - компании готовы продавать"."Вот, например, подачу воды за последние три года, после того, как мэр города и губернатор области подписали соглашение, мы увеличили на треть. Московскую воду потребляют жители города Дзержинский, города Химки, а также жители Люберецкого, Ленинского, Мытищинского, Балашихинского, Красногорского и других близлежащих к столице районов. При этом резерв воды тоже есть, можем подать и больше. То же самое могу сказать и о системе канализования", - сказал Бирюков.
https://ria.ru/20211130/blagoustroystvo-1761420458.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, петр бирюков, жкх
Заммэра Москвы сообщил об увеличении подачи воды городам Подмосковья
Заммэра Бирюков: Москва увеличила на треть подачу воды городам Подмосковья за три года