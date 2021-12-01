Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211201/biryukov-1761731314.html
Заммэра Москвы сообщил об увеличении подачи воды городам Подмосковья
Заммэра Москвы сообщил об увеличении подачи воды городам Подмосковья - РИА Новости, 01.12.2021
Заммэра Москвы сообщил об увеличении подачи воды городам Подмосковья
Москва увеличила на треть подачу воды ряду городов Подмосковья за последние три года, сообщил заммэра Москвы Пётр Бирюков в интервью "Российской газете". РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T22:33
2021-12-01T22:33
общество
московская область (подмосковье)
москва
петр бирюков
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155621/29/1556212912_0:105:2006:1233_1920x0_80_0_0_6e26f914ed10ed6b9ecc374bb52cff20.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Москва увеличила на треть подачу воды ряду городов Подмосковья за последние три года, сообщил заммэра Москвы Пётр Бирюков в интервью "Российской газете".Заммэра отметил, что мощности по генерации тепла в Москве вдвое больше, чем требуется городу. И некоторые близлежащие районы Подмосковья получают тепло от столицы, "их немного, но может быть больше - компании готовы продавать"."Вот, например, подачу воды за последние три года, после того, как мэр города и губернатор области подписали соглашение, мы увеличили на треть. Московскую воду потребляют жители города Дзержинский, города Химки, а также жители Люберецкого, Ленинского, Мытищинского, Балашихинского, Красногорского и других близлежащих к столице районов. При этом резерв воды тоже есть, можем подать и больше. То же самое могу сказать и о системе канализования", - сказал Бирюков.
https://ria.ru/20211130/blagoustroystvo-1761420458.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155621/29/1556212912_111:0:1894:1337_1920x0_80_0_0_5732ab3e76c2089a1b7b740b132aeff4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье), москва, петр бирюков, жкх
22:33 01.12.2021
 
Заммэра Москвы сообщил об увеличении подачи воды городам Подмосковья

Заммэра Бирюков: Москва увеличила на треть подачу воды городам Подмосковья за три года

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к о программе "Мой район: качественная городская среда – в каждом районе столицы"
П/к о программе Мой район: качественная городская среда – в каждом районе столицы - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Москва увеличила на треть подачу воды ряду городов Подмосковья за последние три года, сообщил заммэра Москвы Пётр Бирюков в интервью "Российской газете".
Заммэра отметил, что мощности по генерации тепла в Москве вдвое больше, чем требуется городу. И некоторые близлежащие районы Подмосковья получают тепло от столицы, "их немного, но может быть больше - компании готовы продавать".
"Вот, например, подачу воды за последние три года, после того, как мэр города и губернатор области подписали соглашение, мы увеличили на треть. Московскую воду потребляют жители города Дзержинский, города Химки, а также жители Люберецкого, Ленинского, Мытищинского, Балашихинского, Красногорского и других близлежащих к столице районов. При этом резерв воды тоже есть, можем подать и больше. То же самое могу сказать и о системе канализования", - сказал Бирюков.
Благоустройство Верейской улицы на западе Москвы - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 12:17Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Петр Бирюков: завершено благоустройство Верейской улицы на западе Москвы
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваПетр БирюковЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в день
02:17На аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспы
02:15Финансист рассказал, кто придет на выручку рублю
02:15Юрист объяснил, как поступить, если машину повредили во дворе
02:15Вирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"
02:05В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на Украине
01:05Подросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал вину
00:42Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь
23:50В Киеве закончились массовые акции противников Зеленского 0:37
23:44Вакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США
23:40Второй самолет из Кабула с россиянами приземлился в Подмосковье
23:39Болдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла оператор
23:32СК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в Подмосковье
23:24В США изучат вопрос об ограничении авиасообщения из-за "омикрона"
23:13Назван неожиданный фактор, повышающий опасный уровень холестерина
23:03Oxxxymiron выпустил новый альбом "Красота и уродство"
23:00Cтаршеклассник умер на итоговом сочинении в Люберцах, сообщил источник
22:44Устроившего стрельбу в школе в Мичигане обвиняют в терроризме
22:38ВВП России за девять месяцев вырос на 4,6% в годовом выражении
22:35В Киеве протестующие забросали офис Зеленского мелочью
Лента новостейМолния
Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в деньНа аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспыФинансист рассказал, кто придет на выручку рублюЮрист объяснил, как поступить, если машину повредили во двореВирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на УкраинеПодросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал винуУкраина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощьВ Киеве закончились массовые акции противников ЗеленскогоВакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор СШАВторой самолет из Кабула с россиянами приземлился в ПодмосковьеБолдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла операторСК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в ПодмосковьеВ США изучат вопрос об ограничении авиасообщения из-за "омикрона"Назван неожиданный фактор, повышающий опасный уровень холестеринаOxxxymiron выпустил новый альбом "Красота и уродство"Cтаршеклассник умер на итоговом сочинении в Люберцах, сообщил источникУстроившего стрельбу в школе в Мичигане обвиняют в терроризмеВВП России за девять месяцев вырос на 4,6% в годовом выраженииВ Киеве протестующие забросали офис Зеленского мелочью