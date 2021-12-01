https://ria.ru/20211201/bezrabotitsa-1761719139.html

Безработица в России закрепилась на историческом минимуме

Безработица в России закрепилась на историческом минимуме - РИА Новости, 01.12.2021

Безработица в России закрепилась на историческом минимуме

Безработица в России в октябре сохранилась на историческом минимуме в 4,3%, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T20:06

2021-12-01T20:06

2021-12-01T20:06

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Безработица в России в октябре сохранилась на историческом минимуме в 4,3%, свидетельствуют данные Росстата.Исторический минимум в 4,3% был впервые зафиксирован в августе 2019 года, когда численность безработных в РФ составляла 3,258 миллиона человек. В сентябре текущего года безработица вновь опустилась до исторических значений - 3,272 миллиона человек. В октябре она составила 3,274 миллиона человек."В октябре 2021 года 3,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в октябре 2021 года составил 4,3% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в сообщении.Как отмечает Росстат, со ссылкой на данные Роструда, к концу октября 2021 года в органах службы занятости населения, состояли на учете 1,1 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,8 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,6 миллиона получали пособие по безработице.Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда (МОТ), в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.

https://ria.ru/20211101/bezrabotitsa-1756836368.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная служба по труду и занятости (роструд), россия