https://ria.ru/20211201/bezrabotitsa-1761719139.html
Безработица в России закрепилась на историческом минимуме
Безработица в России закрепилась на историческом минимуме - РИА Новости, 01.12.2021
Безработица в России закрепилась на историческом минимуме
Безработица в России в октябре сохранилась на историческом минимуме в 4,3%, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T20:06
2021-12-01T20:06
2021-12-01T20:06
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Безработица в России в октябре сохранилась на историческом минимуме в 4,3%, свидетельствуют данные Росстата.Исторический минимум в 4,3% был впервые зафиксирован в августе 2019 года, когда численность безработных в РФ составляла 3,258 миллиона человек. В сентябре текущего года безработица вновь опустилась до исторических значений - 3,272 миллиона человек. В октябре она составила 3,274 миллиона человек."В октябре 2021 года 3,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в октябре 2021 года составил 4,3% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в сообщении.Как отмечает Росстат, со ссылкой на данные Роструда, к концу октября 2021 года в органах службы занятости населения, состояли на учете 1,1 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,8 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,6 миллиона получали пособие по безработице.Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда (МОТ), в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.
https://ria.ru/20211101/bezrabotitsa-1756836368.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная служба по труду и занятости (роструд), россия
Безработица в России закрепилась на историческом минимуме
Росстат: безработица закрепилась на историческом минимуме в 4,3%