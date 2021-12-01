https://ria.ru/20211201/benin-1761636036.html
Россия и Бенин готовят договор о военном сотрудничестве, сообщил Путин
Россия и Бенин готовят договор о военном сотрудничестве, сообщил Путин - РИА Новости, 01.12.2021
Россия и Бенин готовят договор о военном сотрудничестве, сообщил Путин
Россия и Бенин готовят межправительственное соглашение о военном сотрудничестве, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:50
2021-12-01T13:50
2021-12-01T14:10
бенин
россия
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия и Бенин готовят межправительственное соглашение о военном сотрудничестве, заявил президент РФ Владимир Путин."Развивается взаимодействие с Республикой Бенин. В частности, готовится межправсоглашение о военном сотрудничестве", - сказал Путин на церемонии вручения послами верительных грамот в Кремле.Он добавил, что также готовится меморандум о взаимопонимании в спортивной области, а российские компании проявляют интерес к участию в совместных проектах на территории Бенина в сфере геологоразведки, энергетики, инфраструктуры.
https://ria.ru/20211201/soglasheniya-1761636736.html
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бенин, россия, в мире, владимир путин
13:50 01.12.2021 (обновлено: 14:10 01.12.2021)
Россия и Бенин готовят договор о военном сотрудничестве, сообщил Путин
Президент Путин: Россия и Бенин готовят договор о военном сотрудничестве