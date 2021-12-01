https://ria.ru/20211201/benin-1761636036.html

Россия и Бенин готовят договор о военном сотрудничестве, сообщил Путин

Россия и Бенин готовят договор о военном сотрудничестве, сообщил Путин - РИА Новости, 01.12.2021

Россия и Бенин готовят договор о военном сотрудничестве, сообщил Путин

Россия и Бенин готовят межправительственное соглашение о военном сотрудничестве, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T13:50

2021-12-01T13:50

2021-12-01T14:10

бенин

россия

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия и Бенин готовят межправительственное соглашение о военном сотрудничестве, заявил президент РФ Владимир Путин."Развивается взаимодействие с Республикой Бенин. В частности, готовится межправсоглашение о военном сотрудничестве", - сказал Путин на церемонии вручения послами верительных грамот в Кремле.Он добавил, что также готовится меморандум о взаимопонимании в спортивной области, а российские компании проявляют интерес к участию в совместных проектах на территории Бенина в сфере геологоразведки, энергетики, инфраструктуры.

https://ria.ru/20211201/soglasheniya-1761636736.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

бенин, россия, в мире, владимир путин