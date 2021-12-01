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В Белоруссии задержали 11 человек за комментарии о погибших десантниках
В Белоруссии задержали 11 человек за комментарии о погибших десантниках - РИА Новости, 01.12.2021
В Белоруссии задержали 11 человек за комментарии о погибших десантниках
В Белоруссии задержали 11 человек за циничные комментарии о погибших в ходе совместных учений российских десантниках, сообщила в среду пресс-служба МВД... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T14:51
2021-12-01T14:51
2021-12-01T14:51
белоруссия
мвд белоруссии
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МИНСК, 1 дек – РИА Новости. В Белоруссии задержали 11 человек за циничные комментарии о погибших в ходе совместных учений российских десантниках, сообщила в среду пресс-служба МВД республики.Двое российских военнослужащих погибли в ходе парашютного десантирования в Белоруссии. По данным российского оборонного ведомства, несчастный случай произошел 12 ноября в ходе десантирования подразделения Воздушно-десантных войск на незнакомую площадку приземления в районе белорусского города Гродно. Причиной трагедии стал внезапный сильный порыв ветра у земли, из-за чего произошло схождение парашютов двух военнослужащих.Подчеркивается, что "все, кто решил поглумиться над этой трагедией, признаны подозреваемыми по статье 130 уголовного кодекса Республики Беларусь – разжигание социальной вражды и розни". В зависимости от обстоятельств совершения преступления по этой статье может грозить до 12 лет лишения свободы, если действия совершены в группе лиц или повлекли тяжкие последствия.Отмечается, что некоторые выехали за пределы страны и, находясь в США, Польше, Литве, продолжают писать циничные высказывания. "Среди них небезызвестный вандал, в свое время разукрасивший в Минске руки памятника Пушкину, а незадолго до этого надругался над мемориалом в честь погибших сотрудников милиции", - говорится в сообщении. Работа по установлению местонахождения лиц, причастных к указанному преступлению, продолжается, подчеркивается в сообщении.
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белоруссия, мвд белоруссии
В Белоруссии задержали 11 человек за комментарии о погибших десантниках
В Белоруссии задержали 11 человек за оскорбления погибших российских десантников
МИНСК, 1 дек – РИА Новости.
В Белоруссии
задержали 11 человек за циничные комментарии о погибших в ходе совместных учений российских десантниках, сообщила в среду пресс-служба МВД
республики.
Двое российских военнослужащих погибли в ходе парашютного десантирования в Белоруссии. По данным российского оборонного ведомства, несчастный случай произошел 12 ноября в ходе десантирования подразделения Воздушно-десантных войск на незнакомую площадку приземления в районе белорусского города Гродно. Причиной трагедии стал внезапный сильный порыв ветра у земли, из-за чего произошло схождение парашютов двух военнослужащих.
"Установлены более 50 человек, которые в различных мессенджерах и социальных сетях разместили кощунственные и оскорбительные высказывания в связи с недавней гибелью на учениях в Беларуси военнослужащих Российской Федерации. 11 человек задержаны и помещены в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении в Telegram-канале МВД.
Подчеркивается, что "все, кто решил поглумиться над этой трагедией, признаны подозреваемыми по статье 130 уголовного кодекса Республики Беларусь – разжигание социальной вражды и розни". В зависимости от обстоятельств совершения преступления по этой статье может грозить до 12 лет лишения свободы, если действия совершены в группе лиц или повлекли тяжкие последствия.
"Установлено, что комментаторы являлись подписчиками экстремистских телеграмм-каналов. В большей части – это социально неустроенные и не реализовавшие себя в жизни личности: неработающие, хронические алкоголики, ранее судимые", - говорится в сообщении.
Отмечается, что некоторые выехали за пределы страны и, находясь в США, Польше, Литве, продолжают писать циничные высказывания. "Среди них небезызвестный вандал, в свое время разукрасивший в Минске руки памятника Пушкину, а незадолго до этого надругался над мемориалом в честь погибших сотрудников милиции", - говорится в сообщении. Работа по установлению местонахождения лиц, причастных к указанному преступлению, продолжается, подчеркивается в сообщении.