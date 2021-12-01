https://ria.ru/20211201/belorussiya-1761650980.html

В Белоруссии задержали 11 человек за комментарии о погибших десантниках

В Белоруссии задержали 11 человек за комментарии о погибших десантниках - РИА Новости, 01.12.2021

В Белоруссии задержали 11 человек за комментарии о погибших десантниках

В Белоруссии задержали 11 человек за циничные комментарии о погибших в ходе совместных учений российских десантниках, сообщила в среду пресс-служба МВД... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T14:51

2021-12-01T14:51

2021-12-01T14:51

белоруссия

мвд белоруссии

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МИНСК, 1 дек – РИА Новости. В Белоруссии задержали 11 человек за циничные комментарии о погибших в ходе совместных учений российских десантниках, сообщила в среду пресс-служба МВД республики.Двое российских военнослужащих погибли в ходе парашютного десантирования в Белоруссии. По данным российского оборонного ведомства, несчастный случай произошел 12 ноября в ходе десантирования подразделения Воздушно-десантных войск на незнакомую площадку приземления в районе белорусского города Гродно. Причиной трагедии стал внезапный сильный порыв ветра у земли, из-за чего произошло схождение парашютов двух военнослужащих.Подчеркивается, что "все, кто решил поглумиться над этой трагедией, признаны подозреваемыми по статье 130 уголовного кодекса Республики Беларусь – разжигание социальной вражды и розни". В зависимости от обстоятельств совершения преступления по этой статье может грозить до 12 лет лишения свободы, если действия совершены в группе лиц или повлекли тяжкие последствия.Отмечается, что некоторые выехали за пределы страны и, находясь в США, Польше, Литве, продолжают писать циничные высказывания. "Среди них небезызвестный вандал, в свое время разукрасивший в Минске руки памятника Пушкину, а незадолго до этого надругался над мемориалом в честь погибших сотрудников милиции", - говорится в сообщении. Работа по установлению местонахождения лиц, причастных к указанному преступлению, продолжается, подчеркивается в сообщении.

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белоруссия, мвд белоруссии