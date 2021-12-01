Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211201/belorussiya-1761578119.html
Белоруссия продолжит боевое дежурство по ПВО с Россией
Белоруссия продолжит боевое дежурство по ПВО с Россией - РИА Новости, 01.12.2021
Белоруссия продолжит боевое дежурство по ПВО с Россией
Вооруженные силы Белоруссии в 2021-2022 годах продолжат совместное боевое дежурство по ПВО с Россией и патрулирование воздушных границ Союзного государства,... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T09:16
2021-12-01T09:40
белоруссия
союзное государство
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755349118_0:13:1964:1118_1920x0_80_0_0_1e820f447cfb0b0967251bf27c943d06.jpg
МИНСК, 1 дек - РИА Новости. Вооруженные силы Белоруссии в 2021-2022 годах продолжат совместное боевое дежурство по ПВО с Россией и патрулирование воздушных границ Союзного государства, сообщила в среду пресс-служба минобороны республики.Отмечается, что в вооруженных силах Белоруссии начался новый учебный год, который объявлен годом боевой подготовки, она "является важнейшим средством поддержания высокого уровня готовности войск к эффективному выполнению задач в любых условиях". "С первых дней учебного года личный состав вооруженных сил Беларуси приступит к интенсивной боевой учебе", - подчеркивается в сообщении.Отмечается, что в вооруженных силах Белоруссии начался новый учебный год, который объявлен годом боевой подготовки, она "является важнейшим средством поддержания высокого уровня готовности войск к эффективному выполнению задач в любых условиях". "С первых дней учебного года личный состав вооруженных сил Беларуси приступит к интенсивной боевой учебе", - подчеркивается в сообщении.Согласно сообщению, основные усилия в ходе подготовки будут сосредоточены на обеспечении военной безопасности Белоруссии с учетом всесторонней оценки и прогноза развития военно-политической и стратегической обстановки. Там также говорится, что продолжатся комплексные внезапные проверки войск к выполнению задач по предназначению как один из важнейших элементов подготовки воинских частей и подразделений. "Для проведения боевой подготовки будут задействованы не только военные полигоны, но и отдельные участки местности на территории страны", - отмечается в сообщении.Ранее оборонное ведомство Белоруссии сообщало, что принято решение о наращивании состава дежурных сил по ПВО и совместном патрулировании государственной границы в воздушном пространстве авиацией ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии и ВКС Российской Федерации. Пояснялось, что решение принято "в связи с участившимися случаями полетов различных видов авиации вблизи государственной границы Республики Беларусь и в интересах предотвращения нарушения государственной границы в воздушном пространстве".Также минобороны Белоруссии отмечало рост военной активности в соседних со страной государствах ЕС. В частности, Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской стихийного 2-тысячного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что наращивание сил НАТО у границ республики и усиление военной составляющей Польши можно расценить как "комплекс мероприятий подготовки к войне". По его словам, создается впечатление, что Польша хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС.
https://ria.ru/20211130/ucheniya-1761541694.html
https://ria.ru/20211201/lukashenko-1761576988.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755349118_208:0:1964:1317_1920x0_80_0_0_c31731a967db657bd5e3e60d737ff3b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, союзное государство, россия
09:16 01.12.2021 (обновлено: 09:40 01.12.2021)
 
Белоруссия продолжит боевое дежурство по ПВО с Россией

ВС Белоруссии продолжат совместное боевое дежурство по ПВО с Россией

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИстребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 1 дек - РИА Новости. Вооруженные силы Белоруссии в 2021-2022 годах продолжат совместное боевое дежурство по ПВО с Россией и патрулирование воздушных границ Союзного государства, сообщила в среду пресс-служба минобороны республики.
"В новом 2021/2022 учебном году... продолжится выполнение задач совместного боевого дежурства по ПВО Беларуси и России, а также патрулирование воздушных границ Союзного государства", - говорится в сообщении пресс-службы министерства в его Тelegram - канале.
Отмечается, что в вооруженных силах Белоруссии начался новый учебный год, который объявлен годом боевой подготовки, она "является важнейшим средством поддержания высокого уровня готовности войск к эффективному выполнению задач в любых условиях". "С первых дней учебного года личный состав вооруженных сил Беларуси приступит к интенсивной боевой учебе", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что в вооруженных силах Белоруссии начался новый учебный год, который объявлен годом боевой подготовки, она "является важнейшим средством поддержания высокого уровня готовности войск к эффективному выполнению задач в любых условиях". "С первых дней учебного года личный состав вооруженных сил Беларуси приступит к интенсивной боевой учебе", - подчеркивается в сообщении.
Согласно сообщению, основные усилия в ходе подготовки будут сосредоточены на обеспечении военной безопасности Белоруссии с учетом всесторонней оценки и прогноза развития военно-политической и стратегической обстановки. Там также говорится, что продолжатся комплексные внезапные проверки войск к выполнению задач по предназначению как один из важнейших элементов подготовки воинских частей и подразделений. "Для проведения боевой подготовки будут задействованы не только военные полигоны, но и отдельные участки местности на территории страны", - отмечается в сообщении.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября, 20:32
Генсек НАТО призвал Россию и Белоруссию к прозрачности при военных учениях
Ранее оборонное ведомство Белоруссии сообщало, что принято решение о наращивании состава дежурных сил по ПВО и совместном патрулировании государственной границы в воздушном пространстве авиацией ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии и ВКС Российской Федерации. Пояснялось, что решение принято "в связи с участившимися случаями полетов различных видов авиации вблизи государственной границы Республики Беларусь и в интересах предотвращения нарушения государственной границы в воздушном пространстве".
Также минобороны Белоруссии отмечало рост военной активности в соседних со страной государствах ЕС. В частности, Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской стихийного 2-тысячного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что наращивание сил НАТО у границ республики и усиление военной составляющей Польши можно расценить как "комплекс мероприятий подготовки к войне". По его словам, создается впечатление, что Польша хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС.
Лукашенко заявил о поддержке России в случае агрессии Украины - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
Вчера, 09:06
Лукашенко: Белоруссия будет с Россией в случае агрессии со стороны Украины
 
БелоруссияСоюзное государствоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в день
02:17На аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспы
02:15Финансист рассказал, кто придет на выручку рублю
02:15Юрист объяснил, как поступить, если машину повредили во дворе
02:15Вирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"
02:05В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на Украине
01:05Подросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал вину
00:42Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь
23:50В Киеве закончились массовые акции противников Зеленского 0:37
23:44Вакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США
23:40Второй самолет из Кабула с россиянами приземлился в Подмосковье
23:39Болдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла оператор
23:32СК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в Подмосковье
23:24В США изучат вопрос об ограничении авиасообщения из-за "омикрона"
23:13Назван неожиданный фактор, повышающий опасный уровень холестерина
23:03Oxxxymiron выпустил новый альбом "Красота и уродство"
23:00Cтаршеклассник умер на итоговом сочинении в Люберцах, сообщил источник
22:44Устроившего стрельбу в школе в Мичигане обвиняют в терроризме
22:38ВВП России за девять месяцев вырос на 4,6% в годовом выражении
22:35В Киеве протестующие забросали офис Зеленского мелочью
Лента новостейМолния
Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в деньНа аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспыФинансист рассказал, кто придет на выручку рублюЮрист объяснил, как поступить, если машину повредили во двореВирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на УкраинеПодросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал винуУкраина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощьВ Киеве закончились массовые акции противников ЗеленскогоВакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор СШАВторой самолет из Кабула с россиянами приземлился в ПодмосковьеБолдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла операторСК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в ПодмосковьеВ США изучат вопрос об ограничении авиасообщения из-за "омикрона"Назван неожиданный фактор, повышающий опасный уровень холестеринаOxxxymiron выпустил новый альбом "Красота и уродство"Cтаршеклассник умер на итоговом сочинении в Люберцах, сообщил источникУстроившего стрельбу в школе в Мичигане обвиняют в терроризмеВВП России за девять месяцев вырос на 4,6% в годовом выраженииВ Киеве протестующие забросали офис Зеленского мелочью