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Белоруссия продолжит боевое дежурство по ПВО с Россией
Белоруссия продолжит боевое дежурство по ПВО с Россией - РИА Новости, 01.12.2021
Белоруссия продолжит боевое дежурство по ПВО с Россией
Вооруженные силы Белоруссии в 2021-2022 годах продолжат совместное боевое дежурство по ПВО с Россией и патрулирование воздушных границ Союзного государства,... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T09:16
2021-12-01T09:16
2021-12-01T09:40
белоруссия
союзное государство
россия
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МИНСК, 1 дек - РИА Новости. Вооруженные силы Белоруссии в 2021-2022 годах продолжат совместное боевое дежурство по ПВО с Россией и патрулирование воздушных границ Союзного государства, сообщила в среду пресс-служба минобороны республики.Отмечается, что в вооруженных силах Белоруссии начался новый учебный год, который объявлен годом боевой подготовки, она "является важнейшим средством поддержания высокого уровня готовности войск к эффективному выполнению задач в любых условиях". "С первых дней учебного года личный состав вооруженных сил Беларуси приступит к интенсивной боевой учебе", - подчеркивается в сообщении.Отмечается, что в вооруженных силах Белоруссии начался новый учебный год, который объявлен годом боевой подготовки, она "является важнейшим средством поддержания высокого уровня готовности войск к эффективному выполнению задач в любых условиях". "С первых дней учебного года личный состав вооруженных сил Беларуси приступит к интенсивной боевой учебе", - подчеркивается в сообщении.Согласно сообщению, основные усилия в ходе подготовки будут сосредоточены на обеспечении военной безопасности Белоруссии с учетом всесторонней оценки и прогноза развития военно-политической и стратегической обстановки. Там также говорится, что продолжатся комплексные внезапные проверки войск к выполнению задач по предназначению как один из важнейших элементов подготовки воинских частей и подразделений. "Для проведения боевой подготовки будут задействованы не только военные полигоны, но и отдельные участки местности на территории страны", - отмечается в сообщении.Ранее оборонное ведомство Белоруссии сообщало, что принято решение о наращивании состава дежурных сил по ПВО и совместном патрулировании государственной границы в воздушном пространстве авиацией ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии и ВКС Российской Федерации. Пояснялось, что решение принято "в связи с участившимися случаями полетов различных видов авиации вблизи государственной границы Республики Беларусь и в интересах предотвращения нарушения государственной границы в воздушном пространстве".Также минобороны Белоруссии отмечало рост военной активности в соседних со страной государствах ЕС. В частности, Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской стихийного 2-тысячного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что наращивание сил НАТО у границ республики и усиление военной составляющей Польши можно расценить как "комплекс мероприятий подготовки к войне". По его словам, создается впечатление, что Польша хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС.
https://ria.ru/20211130/ucheniya-1761541694.html
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белоруссия, союзное государство, россия
09:16 01.12.2021 (обновлено: 09:40 01.12.2021)
Белоруссия продолжит боевое дежурство по ПВО с Россией
ВС Белоруссии продолжат совместное боевое дежурство по ПВО с Россией
МИНСК, 1 дек - РИА Новости.
Вооруженные силы Белоруссии в 2021-2022 годах продолжат совместное боевое дежурство по ПВО с Россией и патрулирование воздушных границ Союзного государства, сообщила в среду пресс-служба минобороны республики
.
"В новом 2021/2022 учебном году... продолжится выполнение задач совместного боевого дежурства по ПВО Беларуси и России, а также патрулирование воздушных границ Союзного государства", - говорится в сообщении пресс-службы министерства в его Тelegram - канале
.
Отмечается, что в вооруженных силах Белоруссии начался новый учебный год, который объявлен годом боевой подготовки, она "является важнейшим средством поддержания высокого уровня готовности войск к эффективному выполнению задач в любых условиях". "С первых дней учебного года личный состав вооруженных сил Беларуси приступит к интенсивной боевой учебе", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что в вооруженных силах Белоруссии начался новый учебный год, который объявлен годом боевой подготовки, она "является важнейшим средством поддержания высокого уровня готовности войск к эффективному выполнению задач в любых условиях". "С первых дней учебного года личный состав вооруженных сил Беларуси приступит к интенсивной боевой учебе", - подчеркивается в сообщении.
Согласно сообщению, основные усилия в ходе подготовки будут сосредоточены на обеспечении военной безопасности Белоруссии с учетом всесторонней оценки и прогноза развития военно-политической и стратегической обстановки. Там также говорится, что продолжатся комплексные внезапные проверки войск к выполнению задач по предназначению как один из важнейших элементов подготовки воинских частей и подразделений. "Для проведения боевой подготовки будут задействованы не только военные полигоны, но и отдельные участки местности на территории страны", - отмечается в сообщении.
Ранее оборонное ведомство Белоруссии сообщало, что принято решение о наращивании состава дежурных сил по ПВО и совместном патрулировании государственной границы в воздушном пространстве авиацией ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии и ВКС
Российской Федерации. Пояснялось, что решение принято "в связи с участившимися случаями полетов различных видов авиации вблизи государственной границы Республики Беларусь и в интересах предотвращения нарушения государственной границы в воздушном пространстве".
Также минобороны Белоруссии отмечало рост военной активности в соседних со страной государствах ЕС. В частности, Польша
увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской стихийного 2-тысячного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии
заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что наращивание сил НАТО
у границ республики и усиление военной составляющей Польши можно расценить как "комплекс мероприятий подготовки к войне". По его словам, создается впечатление, что Польша хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС.