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"Уральские авиалинии" прокомментировали данные о задержке рейсов
"Уральские авиалинии" прокомментировали данные о задержке рейсов - РИА Новости, 01.12.2021
"Уральские авиалинии" прокомментировали данные о задержке рейсов
Авиакомпания "Уральские авиалинии" назвала "не совсем корректными" данные о задержке почти половины рейсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T14:56
2021-12-01T14:56
общество
уральские авиалинии
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общественный транспорт
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек - РИА Новости, Ольга Ерачина. Авиакомпания "Уральские авиалинии" назвала "не совсем корректными" данные о задержке почти половины рейсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее "Коммерсант" со ссылкой на британское агентство авиастатистики OAG сообщил, что входящие в топ-5 российских авиакомпаний "Уральские авиалинии" попали в список худших по пунктуальности среди 150 крупнейших авиакомпаний мира. Так, в октябре перевозчик задержал более чем на 15 минут каждый второй свой самолет, выполнив вовремя 52,5% рейсов."OAG предоставляет статистику из открытых источников, поэтому в рейтинг попадают не совсем корректные данные - не те, которые фиксируются Росавиацией. У регулятора есть определенная методология расчета. К примеру, 15-20 минут, которые требуются на руление воздушного судна, - это нормальное явление. И время, которое стоит в билете, – это не время взлета, это время закрытия дверей самолета", - добавили в пресс-службе авиакомпании.
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общество, уральские авиалинии, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общественный транспорт
14:56 01.12.2021
 
"Уральские авиалинии" прокомментировали данные о задержке рейсов

"Уральские авиалинии" назвали данные о задержке рейсов не совсем корректными

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПротивообледенительная обработка самолета перед полетом в международном аэропорту Домодедово
Противообледенительная обработка самолета перед полетом в международном аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек - РИА Новости, Ольга Ерачина. Авиакомпания "Уральские авиалинии" назвала "не совсем корректными" данные о задержке почти половины рейсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее "Коммерсант" со ссылкой на британское агентство авиастатистики OAG сообщил, что входящие в топ-5 российских авиакомпаний "Уральские авиалинии" попали в список худших по пунктуальности среди 150 крупнейших авиакомпаний мира. Так, в октябре перевозчик задержал более чем на 15 минут каждый второй свой самолет, выполнив вовремя 52,5% рейсов.
"OAG предоставляет статистику из открытых источников, поэтому в рейтинг попадают не совсем корректные данные - не те, которые фиксируются Росавиацией. У регулятора есть определенная методология расчета. К примеру, 15-20 минут, которые требуются на руление воздушного судна, - это нормальное явление. И время, которое стоит в билете, – это не время взлета, это время закрытия дверей самолета", - добавили в пресс-службе авиакомпании.
Здание Международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
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ОбществоУральские авиалинииФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общественный транспорт
 
 
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