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На Украине назвали условия для переговоров с "другой" Россией
На Украине назвали условия для переговоров с "другой" Россией - РИА Новости, 01.12.2021
На Украине назвали условия для переговоров с "другой" Россией
Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что переговоры Киева с Москвой должны проходить только при свидетелях, в частности, в "нормандском... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T18:54
2021-12-01T18:54
в мире
киев
оон
владимир путин
владимир зеленский
верховная рада украины
арсен аваков
россия
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КИЕВ, 1 дек - РИА Новости. Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что переговоры Киева с Москвой должны проходить только при свидетелях, в частности, в "нормандском формате".Ранее в среду украинский лидер Владимир Зеленский в ходе послания Верховной раде Украины о внутреннем и внешнем положении дел в стране заявил, что без прямого диалога с РФ конфликт в Донбассе завершить не удастся."Мне нравится формат переговоров с Россией рядом с нашими друзьями. Переговоры с агрессором обязательно должны проходить при свидетелях. И повестка дня таких переговоров должна быть продиктована Украиной. Тогда я это понимаю", – цитирует Авакова интернет-издание LB.ua.Он считает, что у президента РФ Владимира Путина есть собственное представление об Украине, и нет смысла проводить личные переговоры."Придет время – будем говорить с Россией, другой Россией. А теперь будем говорить с путинским режимом вместе, например, в "нормандском формате", по повестке дня, которую будет диктовать украинское общество. Независимость Украины, уважение ее территориальной целостности, границ, прав. Все. Нам больше ничего не нужно от России", – добавил он.Ранее Зеленский заявлял, что хотел бы провести встречу с Путиным в формате тет-а-тет, отметив, что она может быть очень результативной. При этом он считает, что окружение российского президента пытается не допустить эту встречу.
https://ria.ru/20211201/ukraina-1761661974.html
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в мире, киев, оон, владимир путин, владимир зеленский, верховная рада украины, арсен аваков, россия
18:54 01.12.2021
 
На Украине назвали условия для переговоров с "другой" Россией

Экс-глава МВД Украины Аваков: переговоры с Россией должны проходить только при свидетелях

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Площадь Независимости в Киеве, Украина
Вид на Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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КИЕВ, 1 дек - РИА Новости. Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что переговоры Киева с Москвой должны проходить только при свидетелях, в частности, в "нормандском формате".
Ранее в среду украинский лидер Владимир Зеленский в ходе послания Верховной раде Украины о внутреннем и внешнем положении дел в стране заявил, что без прямого диалога с РФ конфликт в Донбассе завершить не удастся.
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"Мне нравится формат переговоров с Россией рядом с нашими друзьями. Переговоры с агрессором обязательно должны проходить при свидетелях. И повестка дня таких переговоров должна быть продиктована Украиной. Тогда я это понимаю", – цитирует Авакова интернет-издание LB.ua.
Он считает, что у президента РФ Владимира Путина есть собственное представление об Украине, и нет смысла проводить личные переговоры.
"Придет время – будем говорить с Россией, другой Россией. А теперь будем говорить с путинским режимом вместе, например, в "нормандском формате", по повестке дня, которую будет диктовать украинское общество. Независимость Украины, уважение ее территориальной целостности, границ, прав. Все. Нам больше ничего не нужно от России", – добавил он.
Ранее Зеленский заявлял, что хотел бы провести встречу с Путиным в формате тет-а-тет, отметив, что она может быть очень результативной. При этом он считает, что окружение российского президента пытается не допустить эту встречу.
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В миреКиевООНВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныАрсен АваковРоссия
 
 
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