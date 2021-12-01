https://ria.ru/20211201/armeniya-1761655336.html

Вице-премьер Армении отправился в Москву на трехстороннюю встречу

Вице-премьер Армении отправился в Москву на трехстороннюю встречу - РИА Новости, 01.12.2021

Вице-премьер Армении отправился в Москву на трехстороннюю встречу

Вице-премьер Армении Мгер Григорян отправился в среду в Москву на трехстороннюю встречу с коллегами из РФ и Азербайджана в рамках рабочей группы по... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T15:09

2021-12-01T15:09

2021-12-01T15:09

в мире

армения

азербайджан

москва

россия

мгер григорян

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН, 1 дек – РИА Новости. Вице-премьер Армении Мгер Григорян отправился в среду в Москву на трехстороннюю встречу с коллегами из РФ и Азербайджана в рамках рабочей группы по разблокированию региональных транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, сообщила РИА Новости помощница Григоряна Ани Бабаян.В январе этого года после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран, от РФ это Алексей Оверчук. Рабочая группа отвечает за вопросы восстановления и сооружения новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для организации международных перевозок между Арменией и Азербайджаном и через две страны."Вице-премьер Мгер Григорян отправился в Москву. Встреча трехсторонней рабочей группы пройдет сегодня", - сказала Бабаян.

https://ria.ru/20211126/putin-1760968909.html

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