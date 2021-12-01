https://ria.ru/20211201/angarsk-1761567137.html

Экс-начальника ИК-15 в Ангарске арестовали по обвинению в получении взятки

Экс-начальника ИК-15 в Ангарске арестовали по обвинению в получении взятки - РИА Новости, 01.12.2021

Экс-начальника ИК-15 в Ангарске арестовали по обвинению в получении взятки

Бывший начальник ИК-15 арестован в Иркутске по обвинению в получении крупной взятки, сообщает СУСК РФ региона. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T03:46

2021-12-01T03:46

2021-12-01T03:46

происшествия

иркутск

ангарск

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

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ИРКУТСК, 1 дек – РИА Новости. Бывший начальник ИК-15 арестован в Иркутске по обвинению в получении крупной взятки, сообщает СУСК РФ региона.СК предъявил обвинение бывшему начальнику исправительной колонии №15 ГУФСИН России по Иркутской области по статье о получение взятки в крупном размере. По версии следствия, взятку в размере 1 миллион рублей ему дал один из подчиненных, чтобы его не уволили за грубое нарушение трудовой дисциплины."Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован на 2 месяца, до 24 января", - говорится в сообщении.Уголовное дело возбуждено по материалам Управления собственной безопасности ГУФСИН России по Иркутской области.Это уже второе уголовное дело, фигурантом которого стал экс-начальник ИК-15 города Ангарска. Ранее он обвинялся в превышении должностных полномочий, совершенных с причинением тяжких последствий. По версии следствия, он за счет средств федерального бюджета оплатил проведение лесопатологического обследования не принадлежащего учреждению лесного участка на общую сумму более 700 тысяч рублей.Девятого апреля 2020 года в исправительной колонии №15 города Ангарска произошел бунт. Во время отбоя один из осужденных не подчинился требованиям сотрудников, нецензурно выражался в их адрес. В ходе конфликта один из сотрудников ГУФСИН пострадал, он был госпитализирован. Часть заключенных нанесли себе телесные повреждения. Вечером 10 апреля в колонии возник пожар, сгорели постройки промышленной зоны. При их разборе был найден труп заключенного 1989 года рождения. На время расследования инцидента осужденные, являющиеся активными участниками беспорядков, были изолированы в СИЗО и вывезены в другие учреждения системы ГУФСИН. Позднее их родственники обратились к правозащитникам с жалобами на пытки и побои. В ходе расследования комиссии ФСИН РФ по соблюдению прав человека было выявлено более 40 человек, причастных к издевательствам над заключенными, а также 71 пострадавший.

https://ria.ru/20211130/ekaterinburg-1761367871.html

иркутск

ангарск

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происшествия, иркутск, ангарск, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия