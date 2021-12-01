https://ria.ru/20211201/altay-1761681668.html

В больницы Алтайского края привлекут более ста новых специалистов

В больницы Алтайского края привлекут более ста новых специалистов - РИА Новости, 01.12.2021

В больницы Алтайского края привлекут более ста новых специалистов

Власти Алтайского края начали программу, по которой студенты-медики получают компенсацию на оплату обучения, после чего трудоустраиваются в подведомственные... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T17:04

2021-12-01T17:04

2021-12-01T17:04

алтайский край

общество

алтайский край

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БАРНАУЛ, 1 дек - РИА Новости. Власти Алтайского края начали программу, по которой студенты-медики получают компенсацию на оплату обучения, после чего трудоустраиваются в подведомственные региональному минздраву больницы, в проекте уже участвует 126 человек, сообщает официальный сайт региона.В дальнейшем специалисты будут трудоустроены на должности врача-терапевта участкового, врача по медицинской профилактике, врача приемного отделения, врача-педиатра участкового в подведомственные министерству здравоохранения Алтайского края организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь", - говорится в сообщении.Как отмечают в минздраве, компенсацию студентам предоставляют с момента назначения и до окончания обучения."Подробная информация о программе компенсации обучения на специалитете опубликована на сайте минздрава Алтайского края", - отмечает сайт правительства.

https://ria.ru/20211123/zarplata-1760326674.html

алтайский край

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общество, алтайский край