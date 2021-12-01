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В больницы Алтайского края привлекут более ста новых специалистов
В больницы Алтайского края привлекут более ста новых специалистов - РИА Новости, 01.12.2021
В больницы Алтайского края привлекут более ста новых специалистов
Власти Алтайского края начали программу, по которой студенты-медики получают компенсацию на оплату обучения, после чего трудоустраиваются в подведомственные... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T17:04
2021-12-01T17:04
2021-12-01T17:04
алтайский край
общество
алтайский край
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БАРНАУЛ, 1 дек - РИА Новости. Власти Алтайского края начали программу, по которой студенты-медики получают компенсацию на оплату обучения, после чего трудоустраиваются в подведомственные региональному минздраву больницы, в проекте уже участвует 126 человек, сообщает официальный сайт региона.В дальнейшем специалисты будут трудоустроены на должности врача-терапевта участкового, врача по медицинской профилактике, врача приемного отделения, врача-педиатра участкового в подведомственные министерству здравоохранения Алтайского края организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь", - говорится в сообщении.Как отмечают в минздраве, компенсацию студентам предоставляют с момента назначения и до окончания обучения."Подробная информация о программе компенсации обучения на специалитете опубликована на сайте минздрава Алтайского края", - отмечает сайт правительства.
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общество, алтайский край
В больницы Алтайского края привлекут более ста новых специалистов
Власти Алтайского края привлекут в больницы более ста новых специалистов
БАРНАУЛ, 1 дек - РИА Новости.
Власти Алтайского края
начали программу, по которой студенты-медики получают компенсацию на оплату обучения, после чего трудоустраиваются в подведомственные региональному минздраву больницы, в проекте уже участвует 126 человек, сообщает официальный сайт
региона.
"В этом году стартовала программа предоставления компенсации расходов на оплату обучения по программам специалитета. Для участия в ней подали документы 126 студентов Алтайского государственного медицинского университета, обучающиеся по специальностям "лечебное дело" и "педиатрия". Им компенсируют до 170 тысяч рублей за каждый год обучения.
В дальнейшем специалисты будут трудоустроены на должности врача-терапевта участкового, врача по медицинской профилактике, врача приемного отделения, врача-педиатра участкового в подведомственные министерству здравоохранения Алтайского края организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь", - говорится в сообщении.
Как отмечают в минздраве, компенсацию студентам предоставляют с момента назначения и до окончания обучения.
"Подробная информация о программе компенсации обучения на специалитете опубликована на сайте минздрава Алтайского края", - отмечает сайт правительства.