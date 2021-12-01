https://ria.ru/20211201/altay-1761680932.html
Книги алтайских писателей стали доступны для детей-инвалидов
Книги алтайских писателей стали доступны для детей-инвалидов - РИА Новости, 01.12.2021
Книги алтайских писателей стали доступны для детей-инвалидов
Благодаря гранту губернатора Алтайского края Виктора Томенко незрячие и слабовидящие дети смогут ознакомиться с произведениями писателей региона, сообщает... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T17:00
2021-12-01T17:00
2021-12-01T17:00
алтайский край
алтайский край
виктор томенко
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БАРНАУЛ, 1 дек - РИА Новости. Благодаря гранту губернатора Алтайского края Виктора Томенко незрячие и слабовидящие дети смогут ознакомиться с произведениями писателей региона, сообщает официальный сайт правительства региона.Как рассказали в министерстве культуры Алтайского края, в серию печатных и аудиоизданий вошли произведения Василия Гришаева, Елены Бызовой, Геннадия Володина, Александра Гусева, Ольги Кан, Валерия Марченко."10 наименований книг вошли в серию многоформатных комплексных изданий, выполненных рельефно-точечным, укрупненным шрифтом и в аудиоформате, с QR-кодом для прослушивания аудиоверсии и комплектом развивающих игр. Они пополнят фонд краевой специальной библиотеки, а также будут переданы в библиотечные пункты Бийска, Заринска, Новоалтайска, Рубцовска, Славгорода, обслуживающие наибольшее количество незрячих пользователей", - уточняет сайт.Аудиокниги озвучили актеры Алтайского краевого театра драмы имени Василия Шукшина и Молодежного театра Алтая имени Валерия Золотухина, а также сотрудники спецбиблиотеки.
https://ria.ru/20211130/prilozheniya-1761534838.html
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алтайский край, виктор томенко
Книги алтайских писателей стали доступны для детей-инвалидов
Книги алтайских писателей стали доступны для детей-инвалидов благодаря гранту губернатора
БАРНАУЛ, 1 дек - РИА Новости.
Благодаря гранту губернатора Алтайского края Виктора Томенко
незрячие и слабовидящие дети смогут ознакомиться с произведениями писателей региона, сообщает официальный сайт правительства
региона.
"3 декабря в 13 часов 30 минут (9.30 мск) в читальном зале Алтайской краевой специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих состоится презентация книг алтайских писателей, изданных в рамках проекта "КОД: книги объединяют детей". Эта инициатива вошла в число победителей конкурса на получение грантов губернатора края в сфере культуры на 2021 год", - говорится в сообщении.
Как рассказали в министерстве культуры Алтайского края, в серию печатных и аудиоизданий вошли произведения Василия Гришаева, Елены Бызовой, Геннадия Володина, Александра Гусева, Ольги Кан, Валерия Марченко.
"10 наименований книг вошли в серию многоформатных комплексных изданий, выполненных рельефно-точечным, укрупненным шрифтом и в аудиоформате, с QR-кодом для прослушивания аудиоверсии и комплектом развивающих игр. Они пополнят фонд краевой специальной библиотеки, а также будут переданы в библиотечные пункты Бийска, Заринска, Новоалтайска, Рубцовска, Славгорода, обслуживающие наибольшее количество незрячих пользователей", - уточняет сайт.
Аудиокниги озвучили актеры Алтайского краевого театра драмы имени Василия Шукшина и Молодежного театра Алтая имени Валерия Золотухина, а также сотрудники спецбиблиотеки.