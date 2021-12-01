https://ria.ru/20211201/altay-1761662226.html

На Алтае запретили охоту на козерога после резонансного убийства

На Алтае запретили охоту на козерога после резонансного убийства - РИА Новости, 01.12.2021

На Алтае запретили охоту на козерога после резонансного убийства

Охоту на козерога запретили в Республике Алтай на 3 года после резонансной истории с убийством животного, написал глава региона Олег Хорохордин в своём аккаунте РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T15:45

2021-12-01T15:45

2021-12-01T15:45

общество

республика алтай

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

россия

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БАРНАУЛ, 1 дек - РИА Новости. Охоту на козерога запретили в Республике Алтай на 3 года после резонансной истории с убийством животного, написал глава региона Олег Хорохордин в своём аккаунте в Instagram."Провели сегодня итоговое совещание по вопросам охраны и воспроизводства сибирского горного козла (козерога) на территории Республики Алтай… Я уже говорил, что для восстановления популяции козерога считаю необходимым ввести ограничения на его добычу. Сегодня по итогам всех обсуждений и консультаций такое решение принято. Мы в Республике Алтай вводим мораторий на добычу сибирского горного козла сроком на три года. Это значит, что на всей территории региона охота на козерога будет запрещена", - говорится в сообщении.Ранее туристка из Москвы разместила в соцсетях видео убийства козерога и фото с тушей животного. Пост вызвал большой общественный резонанс. После этого Хорохордин поручил проверить законность охоты на священное для местного населения животное, а также предложил ввести мораторий на охоту.В период моратория будут проводиться полномасштабные учеты численности особей с ежегодной оценкой динамики изменения популяции для принятия дальнейших решений."Отдельное внимание прошу уделить вопросам полного исключения случаев незаконной охоты и браконьерства. Поручил комитету по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира в самые кратчайшие сроки подготовить всю необходимую документацию для оперативного согласования этого решения с профильным департаментом Минприроды РФ, чтобы к следующему охотничьему сезону мораторий действовал в полном объеме", - уточняет глава региона.

https://ria.ru/20211117/omsk-1759434146.html

республика алтай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, республика алтай, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия