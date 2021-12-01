На Алтае запретили охоту на козерога после резонансного убийства
Охоту на козерога запретили на Алтае на три года после резонансного убийства
БАРНАУЛ, 1 дек - РИА Новости. Охоту на козерога запретили в Республике Алтай на 3 года после резонансной истории с убийством животного, написал глава региона Олег Хорохордин в своём аккаунте в Instagram.
"Провели сегодня итоговое совещание по вопросам охраны и воспроизводства сибирского горного козла (козерога) на территории Республики Алтай… Я уже говорил, что для восстановления популяции козерога считаю необходимым ввести ограничения на его добычу. Сегодня по итогам всех обсуждений и консультаций такое решение принято. Мы в Республике Алтай вводим мораторий на добычу сибирского горного козла сроком на три года. Это значит, что на всей территории региона охота на козерога будет запрещена", - говорится в сообщении.
Ранее туристка из Москвы разместила в соцсетях видео убийства козерога и фото с тушей животного. Пост вызвал большой общественный резонанс. После этого Хорохордин поручил проверить законность охоты на священное для местного населения животное, а также предложил ввести мораторий на охоту.
"Месяц назад мы провели совещание на эту тему, после чего в четырёх районах, где обитает сибирский горный козел, прошли опросы жителей, а Центр управления регионом провёл онлайн-опрос для жителей региона в сети интернет. Большинство опрошенных поддерживает введение моратория. Своё мнение также высказали эксперты и депутаты разных уровней", - пишет глава республики.
В период моратория будут проводиться полномасштабные учеты численности особей с ежегодной оценкой динамики изменения популяции для принятия дальнейших решений.
"Отдельное внимание прошу уделить вопросам полного исключения случаев незаконной охоты и браконьерства. Поручил комитету по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира в самые кратчайшие сроки подготовить всю необходимую документацию для оперативного согласования этого решения с профильным департаментом Минприроды РФ, чтобы к следующему охотничьему сезону мораторий действовал в полном объеме", - уточняет глава региона.
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