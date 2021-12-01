ВТБ: в ближайшее время стоит ожидать всплеска активности в сфере M&A
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. В ВТБ считают, что на фоне оживления экономики вслед за повышение активности на рынках акционерного капитала стоит ожидать всплеска активности в сфере M&A.
"Если говорить о сделках в сфере слияний и поглощений, то повышение активности на рынках акционерного капитала зачастую влечет за собой и всплеск активности в сфере M&A. Когда компании успешно размещают акции, многие конкуренты и партнеры тоже начинают задумываться о такой возможности. Некоторые из них приходят к выводу, что по каким-то причинам они не готовы к выходу или начинают задумываться о своей стратегии в целом. Понимают, что им, например, нужно укрупняться, или быстрей расти, или пересмотреть свою ESG-стратегию. Это, в свою очередь, ведет к большому количеству сделок M&A, потому что компании либо пытаются приобрести другие компании, чтобы укрупниться, либо делают спин-офф активов, которые помешают высокой оценке", - сказал руководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках ВТБ Капитал Александр Пухаев, выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет".
По его словам, 2021 год был отмечен высокой активностью эмитентов на рынках капитала. Этому способствовало несколько ключевых факторов.
"На протяжении 2021 года мы видим только увеличение активности и интереса наших клиентов к фондовому рынку. Как вы знаете, в течение всего года происходили IPO и SPO. Только несколько из них было отложено. На сегодняшний момент количество компаний, которые планируют размещаться в следующем году, даже больше, чем то количество эмитентов, которые разместились в этом году. Мы не видим никакого замедления в активности. Естественно, на это может повлиять рыночная конъюнктура. Но в настоящий момент, мы видим интерес со стороны компаний из практически всех секторов, как традиционных - металлургии, горнорудной добыче, так и из секторов новой экономики – IT, ритейл и потребительский сектор", - отметил Пухаев.