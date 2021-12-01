https://ria.ru/20211201/afganistan-1761581039.html

Талибам сложно бороться с террористами в Афганистане, заявил посол

Талибам сложно бороться с террористами в Афганистане, заявил посол - РИА Новости, 01.12.2021

Талибам сложно бороться с террористами в Афганистане, заявил посол

Талибам (движение "Талибан"* находится под санкциями СБ ООН за террористическую деятельность) сложно эффективно бороться с терроризмом в Афганистане из-за... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T09:41

2021-12-01T09:41

2021-12-01T09:41

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КАБУЛ, 1 дек - РИА Новости. Талибам (движение "Талибан"* находится под санкциями СБ ООН за террористическую деятельность) сложно эффективно бороться с терроризмом в Афганистане из-за нехватки финансовых средств, заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов."С сентября, через полтора месяца после того как талибы заняли Кабул и загнали тогда террористов в подполье, ситуация, к сожалению, стала меняться в худшую сторону. У новых афганских властей сейчас нет денег, финансовые счета страны заморозили американцы, а западные санкции парализовали банковскую систему Афганистана. В таких условиях говорить об эффективной борьбе с терроризмом сложно", - сказал Жирнов журналистам.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://radiosputnik.ria.ru/20211130/afganistan-1761407110.html

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россия

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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, совет безопасности оон, россия, дмитрий жирнов