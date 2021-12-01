https://ria.ru/20211201/afganistan-1761579625.html

Россия готовит вывоз группы афганских студентов, сообщил посол

Россия готовит вывоз группы афганских студентов, сообщил посол - РИА Новости, 01.12.2021

Россия готовит вывоз группы афганских студентов, сообщил посол

Россия готовит вывоз ещё одной большой группы афганских студентов, которые хотят продолжить обучение в российских вузах, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T09:32

2021-12-01T09:32

2021-12-01T09:36

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кабул (город)

афганистан

россия

дмитрий жирнов

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КАБУЛ, 1 дек - РИА Новости. Россия готовит вывоз ещё одной большой группы афганских студентов, которые хотят продолжить обучение в российских вузах, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов."На очереди еще одна крупная партия гумпомощи и вывоз еще одной большой группы афганских студентов, они хотят продолжить очное обучение в нашей стране. Российским образованием в Афганистане очень дорожат", - сказал он журналистам.Он отметил, что для этого была проделана большая и непростая работа, в которой с предельной самоотдачей участвовало все посольство."Как и в прошлый раз, нужно было собрать наших граждан, а теперь и афганских студентов по всему Афганистану, и самое главное, сделать так, чтобы слаженно отработать схему, при которой российским гражданам и афганским студентам будет гарантирован безопасный и комфортный выезд в Россию", - добавил он.

https://ria.ru/20211201/gumpomosch-1761569642.html

кабул (город)

афганистан

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), афганистан, россия, дмитрий жирнов