https://ria.ru/20211201/aeroflot-1761696410.html

В теплые страны – Аэрофлотом: рейсов на Кубу и в Мексику стало больше

В теплые страны – Аэрофлотом: рейсов на Кубу и в Мексику стало больше - РИА Новости, 01.12.2021

В теплые страны – Аэрофлотом: рейсов на Кубу и в Мексику стало больше

Пришла зима – россияне потянулись в теплые страны; Аэрофлот потребность соотечественников в солнце и витамине Д учёл, добавив дополнительные полеты на Кубу и в... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T17:57

2021-12-01T17:57

2021-12-01T17:57

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости, Карина Ивашко. Пришла зима – россияне потянулись в теплые страны; Аэрофлот потребность соотечественников в солнце и витамине Д учёл, добавив дополнительные полеты на Кубу и в Мексику, где отдыхать можно круглый год, а антиковидные запреты смягчены или же сняты вовсе.Так, с 21 декабря авиакомпания возобновляет регулярные полеты в сердце Кубы – Гавану. Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по вторникам и пятницам. Продажа билетов уже открыта.Еще одно кубинское направление – Москва-Варадеро-Москва с 20 декабря усилят четвертым перелетом: если прежде рейсы осуществлялись по средам, субботам и воскресеньям, то теперь в Варадеро можно будет улететь и в понедельник.С 15 ноября Куба сняла ограничения на въезд для всех привитых иностранных туристов, в том числе и для россиян. В стране признают вакцинацию и "Спутником V", и любым другим лекарством российского производства. Невакцинированные могут предъявить в аэропорту ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до вылета. Вполне логично, что снятие ограничений отразилось на спросе россиян на данное направление. Тем более что впереди – новогодние праздники.Кроме того, зима и начало весны – идеальное время для поездки на Кубу, которая славится жарким тропическим солнцем, прекрасными пляжами, чистейшей водой Карибского моря и неповторимой колониальной архитектурой. Кстати, виза на Кубу не нужна: взял билет – и лети, наслаждайся всеми прелестями и колоритом Острова Свободы.Москва-Канкун-МоскваВ десятку основных зарубежных направлений, которые выбирают для себя российские туристы, входит и Мексика, которая на днях практически сняла для гостей серьезные антиковидные ограничения. С 1 декабря для въезда в страну не понадобится показывать сертификат о вакцинации или ПЦР-тест.Буквально 18 ноября Аэрофлот, совместно с посольством Мексики в России, объявил о возобновлении воздушной линии Москва-Канкун-Москва. Это первый прямой рейс авиакомпании, вновь соединивший две страны спустя семь лет после прекращения полетов (в 2014 году).Посол Мексики в России Норма Пенсадо в день объявления о возвращении рейсов в Канкун отметила, что 80% туристов прилетают в ее страну именно через этот город. "Поэтому мы уверены, что новый рейс станет для Аэрофлота очень успешным", - сказала она на встрече в посольстве. И оказалась права: не прошло и двух недель, как к трем полетам в неделю (по вторникам, четвергам и субботам) Аэрофлот добавил четвертый. И тоже в понедельник."В новогодний период стоимость перелета традиционно выше, чем в обычные дни, но с 10 января ценник уже куда приятнее. Во всяком случае, пока. Так что желающим отдохнуть в Канкуне стоит поторопиться. Есть ради чего! Испанская, карибская, индейская – сплав культур в Мексике впечатляет. Туристические возможности страны огромны! Пляжи, джунгли, руины древних цивилизаций, тайны индейцев майя и ацтеков, текила и зажигательные танцы – это отдых на любой вкус и кошелек", - уверен представитель одного из туроператоров России.Куба или Мексика?.. Главное – с комфортом!И в Канкун, и в Варадеро пассажиры Аэрофлота летают на новейших лайнерах Airbus А350. Эти же самолеты – комфортные и безопасные – полетят и в Гавану. Скучать 12 часов не придется: пользователям всех классов доступна мультимедийная система развлечений, ландшафтные камеры для наблюдения за полетом и даже доступ в интернет по wi-fi.На ощущение легкости работает много факторов: малошумный двигатель последнего поколения, эргономика пространства, умная система освещения, увлажнение воздуха, устройство кресел – все продумано до мелочей.Лайнер вмещает 316 пассажиров в трех классах обслуживания: 28 мест бизнес-класса, 24 места – класса "комфорт" и 264 – "эконом". В последнем – расстояние между креслами увеличено до 78,7 сантиметра. В классе "комфорт" у пассажиров специальное кресло – с увеличенным углом отклонения спинки, к услугам путешественников бизнес-класса – уникальные просторные кабины-сьюты с собственным минибаром: каждое оборудовано большим монитором (53 сантиметра), а кресла раскладываются в полноценную двухметровую кровать.Эту и другую информацию о лайнере Airbus А350, об условиях полета и вариантах меню можно найти на сайте Аэрофлота. Или же проверить все опытным путем.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760838289.html

https://ria.ru/20211126/aeroflot-1760848165.html

https://ria.ru/20211119/aeroflot-1759775151.html

https://ria.ru/20211119/aeroflot-1759804288.html

https://ria.ru/20200305/1568182234.html

https://ria.ru/20210817/boeing-1746112521.html

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