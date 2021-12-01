https://ria.ru/20211201/adygeya-1761714600.html
Глава Адыгеи принял жителей республики и взял на контроль их обращения
Глава Адыгеи принял жителей республики и взял на контроль их обращения - РИА Новости, 01.12.2021
Глава Адыгеи принял жителей республики и взял на контроль их обращения
Глава Адыгеи и секретарь регионального отделения "Единой России" Мурат Кумпилов принял жителей республики в общественной приемной партии и взял на контроль их... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T19:32
2021-12-01T19:32
2021-12-01T19:32
республика адыгея
общество
мурат кумпилов
россия
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КРАСНОДАР, 1 дек – РИА Новости. Глава Адыгеи и секретарь регионального отделения "Единой России" Мурат Кумпилов принял жителей республики в общественной приемной партии и взял на контроль их обращения, сообщает его пресс-служба."Кумпилов провел прием граждан в общественной приемной председателя ВПП "Единая Россия" Дмитрия Медведева", - говорится в сообщении.Отмечается, что на сегодняшнем приеме он рассмотрел обращения, касающиеся соцподдержки семьи из станицы Абадзехской, ремонта дорог в населенных пунктах, подвода инженерной инфраструктуры к земельным участкам, выделенным под индивидуальное жилищное строительство. Кумпилов отметил, что такие встречи дают возможность выявить сбои во взаимодействии госструктур и своевременно реагировать на нужды людей, говорится в сообщении."Все обращения и заявления людей, в первую очередь, являются для нас индикатором работы местных администраций и руководства различных ведомств. По итогам декады будет проведен детальный анализ вопросов, которые требуют системного подхода", – приводит слова Кумпилова его пресс-служба.
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общество, мурат кумпилов, россия
Глава Адыгеи принял жителей республики и взял на контроль их обращения
Глава Адыгеи Кумпилов принял жителей республики и взял на контроль их обращения
КРАСНОДАР, 1 дек – РИА Новости.
Глава Адыгеи и секретарь регионального отделения "Единой России
" Мурат Кумпилов
принял жителей республики в общественной приемной партии и взял на контроль их обращения, сообщает его пресс-служба.
"Кумпилов провел прием граждан в общественной приемной председателя ВПП "Единая Россия" Дмитрия Медведева", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на сегодняшнем приеме он рассмотрел обращения, касающиеся соцподдержки семьи из станицы Абадзехской, ремонта дорог в населенных пунктах, подвода инженерной инфраструктуры к земельным участкам, выделенным под индивидуальное жилищное строительство. Кумпилов отметил, что такие встречи дают возможность выявить сбои во взаимодействии госструктур и своевременно реагировать на нужды людей, говорится в сообщении.
"Все обращения и заявления людей, в первую очередь, являются для нас индикатором работы местных администраций и руководства различных ведомств. По итогам декады будет проведен детальный анализ вопросов, которые требуют системного подхода", – приводит слова Кумпилова его пресс-служба.