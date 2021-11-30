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Зеленского ждет бегство с Украины
Зеленскому предрекли бегство с Украины - РИА Новости, 30.11.2021
Зеленского ждет бегство с Украины
Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется покинуть страну, если он проиграет на выборах в 2024 году. Такое предположение в эфире телеканала "Наш"... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T12:53
2021-11-30T13:25
в мире
владимир зеленский
руслан бортник
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется покинуть страну, если он проиграет на выборах в 2024 году. Такое предположение в эфире телеканала "Наш" высказал политолог Руслан Бортник.По его словам, за время пребывания на посту украинский лидер перешел дорогу многим людям, которые наверняка не оставят его в покое, особенно если он перестанет быть главой государства.Он отметил, что среди "пострадавших" от рук руководителя страны есть злопамятные личности, в том числе контрабандисты и воры в законе.Ранее украинский эксперт Тарас Загородний заявил, что Зеленского в скором времени ждет "политическая смерть": действующего президента, согласно опросам, поддерживают около 25 процентов избирателей, но настоящий рейтинг вряд ли превышает 21 процент. Как уточнил Загородний, на дальнейшее падение этого показателя повлияет "вакханалия с налоговым законодательством, скандалы с тарифами" и "безумие вокруг депутатов".
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в мире, владимир зеленский, руслан бортник
12:53 30.11.2021 (обновлено: 13:25 30.11.2021)
 
Зеленскому предрекли бегство с Украины

Украинский политолог Бортник: если Зеленский проиграет выборы, его ждет эмиграция

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется покинуть страну, если он проиграет на выборах в 2024 году. Такое предположение в эфире телеканала "Наш" высказал политолог Руслан Бортник.
По его словам, за время пребывания на посту украинский лидер перешел дорогу многим людям, которые наверняка не оставят его в покое, особенно если он перестанет быть главой государства.
"Если Зеленский проиграет президентские выборы, я думаю, что его ждет эмиграция… Понимаете, Янукович уехал не потому, что нарушал закон он и его команда. Он уехал потому, что он посадил Тимошенко, а за это его догнали. На личности перешло", — считает эксперт.
Он отметил, что среди "пострадавших" от рук руководителя страны есть злопамятные личности, в том числе контрабандисты и воры в законе.
Ранее украинский эксперт Тарас Загородний заявил, что Зеленского в скором времени ждет "политическая смерть": действующего президента, согласно опросам, поддерживают около 25 процентов избирателей, но настоящий рейтинг вряд ли превышает 21 процент. Как уточнил Загородний, на дальнейшее падение этого показателя повлияет "вакханалия с налоговым законодательством, скандалы с тарифами" и "безумие вокруг депутатов".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 12:22
Депутат вышел из фракции "Слуги народа" из-за разочарования в Зеленском
 
В миреВладимир ЗеленскийРуслан Бортник
 
 
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