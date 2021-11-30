https://ria.ru/20211130/zelenskiy-1761431321.html

Зеленского ждет бегство с Украины

Зеленскому предрекли бегство с Украины - РИА Новости, 30.11.2021

Зеленского ждет бегство с Украины

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется покинуть страну, если он проиграет на выборах в 2024 году. Такое предположение в эфире телеканала "Наш"... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T12:53

2021-11-30T12:53

2021-11-30T13:25

в мире

владимир зеленский

руслан бортник

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется покинуть страну, если он проиграет на выборах в 2024 году. Такое предположение в эфире телеканала "Наш" высказал политолог Руслан Бортник.По его словам, за время пребывания на посту украинский лидер перешел дорогу многим людям, которые наверняка не оставят его в покое, особенно если он перестанет быть главой государства.Он отметил, что среди "пострадавших" от рук руководителя страны есть злопамятные личности, в том числе контрабандисты и воры в законе.Ранее украинский эксперт Тарас Загородний заявил, что Зеленского в скором времени ждет "политическая смерть": действующего президента, согласно опросам, поддерживают около 25 процентов избирателей, но настоящий рейтинг вряд ли превышает 21 процент. Как уточнил Загородний, на дальнейшее падение этого показателя повлияет "вакханалия с налоговым законодательством, скандалы с тарифами" и "безумие вокруг депутатов".

https://ria.ru/20211130/deputat-1761424552.html

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в мире, владимир зеленский, руслан бортник