https://ria.ru/20211130/zayavlenie-1761542964.html
Президенты России и Вьетнама приняли заявление по итогам переговоров
Президенты России и Вьетнама приняли заявление по итогам переговоров - РИА Новости, 30.11.2021
Президенты России и Вьетнама приняли заявление по итогам переговоров
По итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фука, состоявшихся в Москве 30 ноября,... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T20:47
2021-11-30T20:47
2021-11-30T21:44
вьетнам
россия
москва
владимир путин
нгуен суан фук
ханой
чан дай куанг
оон
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. По итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фука, состоявшихся в Москве 30 ноября, составлено совместное заявление о видении развития отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между странами до 2030 года.Взаимодействие России и Вьетнама в военной и военно-технической сфере, по теме безопасности развивается, способствуя стабильности в регионе, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля."Особое место в структуре российско-вьетнамских отношений занимает взаимодействие в военной и военно-технической сфере и в сфере безопасности, которое поступательно развивается в интересах России и Вьетнама и их народов, способствуя сохранению мира и обеспечению стабильности в регионе и на планете в целом", - говорится в сообщении.В заявлении также говорится о том, что Москва и Ханой продолжат развивать комплексное взаимодействие в сфере информационной безопасности."Стороны продолжат развивать комплексное взаимодействие в сфере международной информационной безопасности в соответствии с международным правом и в духе Совместного заявления президента Российской Федерации В. В. Путина и президента Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанга о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, принятого 10 ноября 2017 года", - говорится в заявлении.Россия и Вьетнам будут обеспечивать морскую безопасность, свободу судоходства и воздушной навигации, а также беспрепятственную торговлю."Россия и Вьетнам будут обеспечивать морскую безопасность, свободу судоходства и воздушной навигации, беспрепятственную торговлю, выступать за сдержанность в отношениях, неприменение силы или угрозы силой, разрешение споров вовлеченными в них сторонами мирными средствами в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права", - говорится в тексте заявления.Россия и Вьетнам выступили за формирование более справедливой демократической системы международных отношений."Россия и Вьетнам выступают за формирование более справедливой демократической системы международных отношений, основанной на верховенстве международного права и принципах Устава ООН, включая суверенное равенство государств, территориальную целостность, равноправие и самоопределение народов, невмешательство во внутренние дела государств, неприменение силы или угрозы силой, урегулирование споров мирными средствами", - говорится в заявлении.Россия и Вьетнам подтвердили готовность углублять взаимодействие в ТЭК, создавать условия расширения работы нефтегазовых компаний двух стран."Россия и Вьетнам подтверждают готовность решать в этих целях следующие задачи ... углубление взаимодействия в сфере топливно-энергетического комплекса", - говорится в заявлении.Также обе стороны подтвердили готовность к созданию благоприятных условий для расширения деятельности российских и вьетнамских нефтегазовых компаний на территориях двух государств.Также лидеры России и Вьетнама выступили за полное выполнение Декларации по Южно-Китайскому морю, они приветствуют скорейшее принятие кодекса поведения сторон."Россия и Вьетнам выступают за полное и эффективное выполнение Декларации о поведении сторон в Южно-Китайском море 2002 года, приветствуют усилия по скорейшему принятию кодекса поведения сторон в Южно-Китайском море", - говорится в заявлении.Лидеры России и Вьетнама отметили необходимость развития механизма консультаций представителей РФ и АСЕАН, курирующих вопросы безопасности."Стороны отмечают необходимость развития механизма Консультаций высоких представителей России и АСЕАН, курирующих вопросы безопасности", - говорится в заявлении.Кроме того, Россия и Вьетнам договорились создавать условия для взаимных поставок вакцин и других медицинских препаратов.В заявлении также отмечается, что страны будут содействовать налаживанию контактов в сфере гуманитарных обменов."Основными задачами для достижения указанных ориентиров являются ... создание условий для взаимных поставок вакцин и других медицинских препаратов, организация их совместного производства и обмен соответствующими технологиями", - говорится в заявлении.Лидеры двух стран также выступили за наращивание усилий по созданию в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) прозрачной архитектуры безопасности на внеблоковых началах."Стороны считают необходимым наращивать общерегиональные усилия по созданию в АТР на коллективных и внеблоковых началах всеобъемлющей, открытой и прозрачной архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества на основе международного права, включая принципы неприменения силы или угрозы силой, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела суверенных государств", - говорится в заявлении.Россия и Вьетнам выступили за скорейшую разработку под эгидой ООН конвенции о противодействии использования информтехнологий в преступных целях, соответствующее заявление по итогам переговоров президента РФ и президента Вьетнама опубликовано на сайте Кремля."Россия и Вьетнам выступают за скорейшую разработку под эгидой ООН всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях и дальнейшее укрепление международного сотрудничества в этой сфере", - говорится в заявлении.Россия и Вьетнам подтвердили готовность способствовать объединению усилий мирового сообщества для борьбы с терроризмом, вооружёнными конфликтами, провоцированием извне государственных переговоров."Стороны считают международную безопасность неделимой и всеобъемлющей, исходят из того, что безопасность одних государств недопустимо обеспечивать за счет безопасности других, в том числе путем расширения действующих или создания новых закрытых военно-политических альянсов, рассматривают укрепление стратегического доверия в качестве важнейшего фактора обеспечения мира, стабильности и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом", - говорится в документе."Оба государства подтверждают готовность способствовать объединению усилий мирового сообщества для противостояния традиционным и новым вызовам безопасности, включая терроризм, транснациональную преступность, вооруженные конфликты, территориальные споры, провоцирование извне государственных переворотов, незаконное производство и оборот наркотических средств, изменение климата, эпидемии; будут прилагать усилия в целях обеспечения информационной, продовольственной безопасности, безопасности водных ресурсов", - отмечается в заявлении.Кроме того, Россия и Вьетнам намерены продолжать сотрудничать в борьбе с международным терроризмом и его финансированием, а также готовы к активному взаимодействию в интересах укрепления международной системы контроля над наркотиками, основанной на профильных конвенциях ООН.Россия и Вьетнам заинтересованы в упрощении условий для взаимных поездок граждан и увеличении двустороннего турпотока - об этом говорится в Совместном заявлении о видении развития двусторонних отношений на период до 2030 года."Поощрение сотрудничества в сфере культуры, спорта и туризма, активизация молодежных обменов и народной дипломатии, регулярное проведение дней национальных культур, "перекрестных" годов, мероприятий, посвященных памятным датам в российско-вьетнамских отношениях. Содействие упрощению условий для взаимных поездок граждан, поступательному увеличению двустороннего туристического потока", - говорится в перечне задач, стоящих перед странами.Кроме этого, страны выразили заинтересованность в расширении двусторонних образовательных, межвузовских и академических обменов, связей в сфере среднего и дополнительного профессионального образования, повышении квалификации госслужащих, поощрении изучения и преподавания русского языка во Вьетнаме и вьетнамского языка в России.Россия и Вьетнам заинтересованы в укреплении сотрудничества в области цифровизации, управлении транснациональными базами данных, а также совместном использовании и развитии системы ГЛОНАСС, говорится в совместном заявлении."Стимулирование взаимодействия в области цифровизации, управления транснациональными базами данных, мирного использования космического пространства, включая совместное использование и развитие российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС", - говорится в перечне задач, стоящих перед РФ и Вьетнамом.Страны также заинтересованы в наращивании промышленной кооперации, в том числе создании во Вьетнаме сборочных производств российских моторных транспортных средств и их поэтапной локализации, укреплении сотрудничества в области сельского и лесного хозяйства, расширении сотрудничества в кредитно-финансовой сфере.Кроме этого, РФ и Вьетнам намерены развивать взаимодействие и в области мирного атома.Документ принят по итогам переговоров президентов РФ и Вьетнама Владимира Путина и Нгуен Суан Фука.
https://ria.ru/20211130/otnosheniya-1761300969.html
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вьетнам, россия, москва, владимир путин, нгуен суан фук, ханой, чан дай куанг, оон, южно-китайское море, в мире, глонасс (система навигации)
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
По итогам переговоров президента РФ Владимира Путина
и президента Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фука
, состоявшихся в Москве
30 ноября, составлено совместное заявление о видении развития отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между странами до 2030 года.
Взаимодействие России
и Вьетнама
в военной и военно-технической сфере, по теме безопасности развивается, способствуя стабильности в регионе, говорится в заявлении
, опубликованном на сайте Кремля.
"Особое место в структуре российско-вьетнамских отношений занимает взаимодействие в военной и военно-технической сфере и в сфере безопасности, которое поступательно развивается в интересах России и Вьетнама и их народов, способствуя сохранению мира и обеспечению стабильности в регионе и на планете в целом", - говорится в сообщении.
В заявлении также говорится о том, что Москва и Ханой
продолжат развивать комплексное взаимодействие в сфере информационной безопасности.
"Стороны продолжат развивать комплексное взаимодействие в сфере международной информационной безопасности в соответствии с международным правом и в духе Совместного заявления президента Российской Федерации В. В. Путина и президента Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанга
о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, принятого 10 ноября 2017 года", - говорится в заявлении.
Россия и Вьетнам будут обеспечивать морскую безопасность, свободу судоходства и воздушной навигации, а также беспрепятственную торговлю.
"Россия и Вьетнам будут обеспечивать морскую безопасность, свободу судоходства и воздушной навигации, беспрепятственную торговлю, выступать за сдержанность в отношениях, неприменение силы или угрозы силой, разрешение споров вовлеченными в них сторонами мирными средствами в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права", - говорится в тексте заявления.
Россия и Вьетнам выступили за формирование более справедливой демократической системы международных отношений.
"Россия и Вьетнам выступают за формирование более справедливой демократической системы международных отношений, основанной на верховенстве международного права и принципах Устава ООН
, включая суверенное равенство государств, территориальную целостность, равноправие и самоопределение народов, невмешательство во внутренние дела государств, неприменение силы или угрозы силой, урегулирование споров мирными средствами", - говорится в заявлении.
Россия и Вьетнам подтвердили готовность углублять взаимодействие в ТЭК, создавать условия расширения работы нефтегазовых компаний двух стран.
"Россия и Вьетнам подтверждают готовность решать в этих целях следующие задачи ... углубление взаимодействия в сфере топливно-энергетического комплекса", - говорится в заявлении.
Также обе стороны подтвердили готовность к созданию благоприятных условий для расширения деятельности российских и вьетнамских нефтегазовых компаний на территориях двух государств.
Также лидеры России и Вьетнама выступили за полное выполнение Декларации по Южно-Китайскому морю
, они приветствуют скорейшее принятие кодекса поведения сторон.
"Россия и Вьетнам выступают за полное и эффективное выполнение Декларации о поведении сторон в Южно-Китайском море 2002 года, приветствуют усилия по скорейшему принятию кодекса поведения сторон в Южно-Китайском море", - говорится в заявлении.
Лидеры России и Вьетнама отметили необходимость развития механизма консультаций представителей РФ и АСЕАН, курирующих вопросы безопасности.
"Стороны отмечают необходимость развития механизма Консультаций высоких представителей России и АСЕАН, курирующих вопросы безопасности", - говорится в заявлении.
Кроме того, Россия и Вьетнам договорились создавать условия для взаимных поставок вакцин и других медицинских препаратов.
В заявлении также отмечается, что страны будут содействовать налаживанию контактов в сфере гуманитарных обменов.
"Основными задачами для достижения указанных ориентиров являются ... создание условий для взаимных поставок вакцин и других медицинских препаратов, организация их совместного производства и обмен соответствующими технологиями", - говорится в заявлении.
Лидеры двух стран также выступили за наращивание усилий по созданию в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) прозрачной архитектуры безопасности на внеблоковых началах.
"Стороны считают необходимым наращивать общерегиональные усилия по созданию в АТР на коллективных и внеблоковых началах всеобъемлющей, открытой и прозрачной архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества на основе международного права, включая принципы неприменения силы или угрозы силой, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела суверенных государств", - говорится в заявлении.
Россия и Вьетнам выступили за скорейшую разработку под эгидой ООН конвенции о противодействии использования информтехнологий в преступных целях, соответствующее заявление по итогам переговоров президента РФ и президента Вьетнама опубликовано на сайте Кремля.
"Россия и Вьетнам выступают за скорейшую разработку под эгидой ООН всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях и дальнейшее укрепление международного сотрудничества в этой сфере", - говорится в заявлении.
Россия и Вьетнам подтвердили готовность способствовать объединению усилий мирового сообщества для борьбы с терроризмом, вооружёнными конфликтами, провоцированием извне государственных переговоров.
"Стороны считают международную безопасность неделимой и всеобъемлющей, исходят из того, что безопасность одних государств недопустимо обеспечивать за счет безопасности других, в том числе путем расширения действующих или создания новых закрытых военно-политических альянсов, рассматривают укрепление стратегического доверия в качестве важнейшего фактора обеспечения мира, стабильности и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом", - говорится в документе.
"Оба государства подтверждают готовность способствовать объединению усилий мирового сообщества для противостояния традиционным и новым вызовам безопасности, включая терроризм, транснациональную преступность, вооруженные конфликты, территориальные споры, провоцирование извне государственных переворотов, незаконное производство и оборот наркотических средств, изменение климата, эпидемии; будут прилагать усилия в целях обеспечения информационной, продовольственной безопасности, безопасности водных ресурсов", - отмечается в заявлении.
Кроме того, Россия и Вьетнам намерены продолжать сотрудничать в борьбе с международным терроризмом и его финансированием, а также готовы к активному взаимодействию в интересах укрепления международной системы контроля над наркотиками, основанной на профильных конвенциях ООН.
Россия и Вьетнам заинтересованы в упрощении условий для взаимных поездок граждан и увеличении двустороннего турпотока - об этом говорится в Совместном заявлении о видении развития двусторонних отношений на период до 2030 года.
"Поощрение сотрудничества в сфере культуры, спорта и туризма, активизация молодежных обменов и народной дипломатии, регулярное проведение дней национальных культур, "перекрестных" годов, мероприятий, посвященных памятным датам в российско-вьетнамских отношениях. Содействие упрощению условий для взаимных поездок граждан, поступательному увеличению двустороннего туристического потока", - говорится в перечне задач, стоящих перед странами.
Кроме этого, страны выразили заинтересованность в расширении двусторонних образовательных, межвузовских и академических обменов, связей в сфере среднего и дополнительного профессионального образования, повышении квалификации госслужащих, поощрении изучения и преподавания русского языка во Вьетнаме и вьетнамского языка в России.
Россия и Вьетнам заинтересованы в укреплении сотрудничества в области цифровизации, управлении транснациональными базами данных, а также совместном использовании и развитии системы ГЛОНАСС
, говорится в совместном заявлении.
"Стимулирование взаимодействия в области цифровизации, управления транснациональными базами данных, мирного использования космического пространства, включая совместное использование и развитие российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС", - говорится в перечне задач, стоящих перед РФ и Вьетнамом.
Страны также заинтересованы в наращивании промышленной кооперации, в том числе создании во Вьетнаме сборочных производств российских моторных транспортных средств и их поэтапной локализации, укреплении сотрудничества в области сельского и лесного хозяйства, расширении сотрудничества в кредитно-финансовой сфере.
Кроме этого, РФ и Вьетнам намерены развивать взаимодействие и в области мирного атома.
Документ принят по итогам переговоров президентов РФ и Вьетнама Владимира Путина и Нгуен Суан Фука.