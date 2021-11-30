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Владельцам снегоходов и квадроциклов грозят новые ограничения
"Ъ": в России хотят ужесточить контроль за снегоходами и квадроциклами - РИА Новости, 30.11.2021
Владельцам снегоходов и квадроциклов грозят новые ограничения
Министерство сельского хозяйства намерено ввести новые ограничения для владельцев снегоходов, квадроциклов и прочих видов внедорожной техники, пишет... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T09:56
2021-11-30T09:56
2021-11-30T09:56
общество
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Министерство сельского хозяйства намерено ввести новые ограничения для владельцев снегоходов, квадроциклов и прочих видов внедорожной техники, пишет "Коммерсант".Предполагается, что их эксплуатацию законодательно запретят при превышении уровня содержания вредных веществ в выхлопе, неисправности тормозной системы и люфте рулевого управления у снегоходов и болотоходов больше 15 градусов. Еще ограничения коснутся транспортных средств с неработающими фарами, звуковым и стоп-сигналом, а также тех, у которых отсутствует номерной знак."Если инспектор обнаружит неисправность, угрожающую безопасности движения, жизни и здоровью окружающих, то будет необходимо добиваться прекращения движения согласно новой процедуре. Можно применять, к примеру, опечатывание техники, установку блокираторов и эвакуацию — в зависимости от ситуации", — объяснил начальник управления регионального государственного технадзора Московской области Сергей Фролов.Отмечается также, что разработка новых ограничений предусмотрена законом "О самоходным машинах и других видах техники", вступающем в силу в июле 2022 года. Изначально речь шла о сельхозтехнике, однако теперь перечень коснется снегоходов, квадроциклов, багги и прочих "внедорожных автомототранспортных средств".
https://ria.ru/20210816/snegokhod-1745911550.html
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общество, московская область (подмосковье), авто, россия
"Ъ": в России хотят ужесточить контроль за снегоходами и квадроциклами
"Коммерсант": Минсельхоз предложил новые запреты для владельцев снегоходов и квадроциклов