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Захарова призвала Германию не фонтанировать агрессией
Захарова призвала Германию не фонтанировать агрессией - РИА Новости, 30.11.2021
Захарова призвала Германию не фонтанировать агрессией
Германии вместо того, чтобы фонтанировать агрессией в адрес России, стоит побудить Киев выполнять Минские соглашения, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T13:34
2021-11-30T14:46
в мире
украина
киев
нато
мид германии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
хайко маас
мария захарова
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Германии вместо того, чтобы фонтанировать агрессией в адрес России, стоит побудить Киев выполнять Минские соглашения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.В своем Telegram-канале она привела несколько заявлений врио главы МИД ФРГ Хайко Мааса. Он говорил о том, что "двери для переговоров по деэскалации на Украине остаются открытыми для России". При этом министр подчеркнул, что стороны переговоров намерены направить сигнал Москве о том, что НАТО неуклонно поддерживает Украину, а "России придется заплатить высокую цену за любую форму агрессии"."Надо не двери держать открытыми, одновременно направляя в них угрожающие сигналы и фонтанируя агрессией (странный метод приглашения к совместной работе), а выполнять взятые на себя обязательства по воздействию на Киев с целью реализации им минских договоренностей. А вот этого немецкая дипломатия добиться не смогла", — написала Захарова, комментируя высказывания главы немецкого МИД.В последнее время западные СМИ сообщают о подготовке Москвой "вторжения" в соседнее государство. Как подчеркнул директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, никакого наступления не планируется. Он назвал подобные нападки злонамеренной пропагандой Госдепа. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее территории не должно никого волновать.
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в мире, украина, киев, нато, мид германии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), хайко маас, мария захарова, россия
13:34 30.11.2021 (обновлено: 14:46 30.11.2021)
 
Захарова призвала Германию не фонтанировать агрессией

Официальный представитель МИД Захарова призвала Германию не фонтанировать агрессией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Германии вместо того, чтобы фонтанировать агрессией в адрес России, стоит побудить Киев выполнять Минские соглашения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она привела несколько заявлений врио главы МИД ФРГ Хайко Мааса. Он говорил о том, что "двери для переговоров по деэскалации на Украине остаются открытыми для России". При этом министр подчеркнул, что стороны переговоров намерены направить сигнал Москве о том, что НАТО неуклонно поддерживает Украину, а "России придется заплатить высокую цену за любую форму агрессии".
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
Инфографика
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"Надо не двери держать открытыми, одновременно направляя в них угрожающие сигналы и фонтанируя агрессией (странный метод приглашения к совместной работе), а выполнять взятые на себя обязательства по воздействию на Киев с целью реализации им минских договоренностей. А вот этого немецкая дипломатия добиться не смогла", — написала Захарова, комментируя высказывания главы немецкого МИД.
В последнее время западные СМИ сообщают о подготовке Москвой "вторжения" в соседнее государство. Как подчеркнул директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, никакого наступления не планируется. Он назвал подобные нападки злонамеренной пропагандой Госдепа. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее территории не должно никого волновать.
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
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В миреУкраинаКиевНАТОМИД ГерманииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Хайко МаасМария ЗахароваРоссия
 
 
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