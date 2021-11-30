13:34 30.11.2021 (обновлено: 14:46 30.11.2021)
Захарова призвала Германию не фонтанировать агрессией
Официальный представитель МИД Захарова призвала Германию не фонтанировать агрессией
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Германии вместо того, чтобы фонтанировать агрессией в адрес России, стоит побудить Киев выполнять Минские соглашения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она привела несколько заявлений врио главы МИД ФРГ Хайко Мааса. Он говорил о том, что "двери для переговоров по деэскалации на Украине остаются открытыми для России". При этом министр подчеркнул, что стороны переговоров намерены направить сигнал Москве о том, что НАТО неуклонно поддерживает Украину, а "России придется заплатить высокую цену за любую форму агрессии".
"Надо не двери держать открытыми, одновременно направляя в них угрожающие сигналы и фонтанируя агрессией (странный метод приглашения к совместной работе), а выполнять взятые на себя обязательства по воздействию на Киев с целью реализации им минских договоренностей. А вот этого немецкая дипломатия добиться не смогла", — написала Захарова, комментируя высказывания главы немецкого МИД.
В последнее время западные СМИ сообщают о подготовке Москвой "вторжения" в соседнее государство. Как подчеркнул директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, никакого наступления не планируется. Он назвал подобные нападки злонамеренной пропагандой Госдепа. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее территории не должно никого волновать.