https://ria.ru/20211130/zakharova-1761440652.html

Захарова призвала Германию не фонтанировать агрессией

Захарова призвала Германию не фонтанировать агрессией - РИА Новости, 30.11.2021

Захарова призвала Германию не фонтанировать агрессией

Германии вместо того, чтобы фонтанировать агрессией в адрес России, стоит побудить Киев выполнять Минские соглашения, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T13:34

2021-11-30T13:34

2021-11-30T14:46

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киев

нато

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мария захарова

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Германии вместо того, чтобы фонтанировать агрессией в адрес России, стоит побудить Киев выполнять Минские соглашения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.В своем Telegram-канале она привела несколько заявлений врио главы МИД ФРГ Хайко Мааса. Он говорил о том, что "двери для переговоров по деэскалации на Украине остаются открытыми для России". При этом министр подчеркнул, что стороны переговоров намерены направить сигнал Москве о том, что НАТО неуклонно поддерживает Украину, а "России придется заплатить высокую цену за любую форму агрессии"."Надо не двери держать открытыми, одновременно направляя в них угрожающие сигналы и фонтанируя агрессией (странный метод приглашения к совместной работе), а выполнять взятые на себя обязательства по воздействию на Киев с целью реализации им минских договоренностей. А вот этого немецкая дипломатия добиться не смогла", — написала Захарова, комментируя высказывания главы немецкого МИД.В последнее время западные СМИ сообщают о подготовке Москвой "вторжения" в соседнее государство. Как подчеркнул директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, никакого наступления не планируется. Он назвал подобные нападки злонамеренной пропагандой Госдепа. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее территории не должно никого волновать.

https://ria.ru/20211128/germaniya-1761152230.html

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в мире, украина, киев, нато, мид германии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), хайко маас, мария захарова, россия